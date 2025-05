Jövőre csúszott a GTA VI megjelenése

Sokan szkeptikusak voltak a Grand Theft Auto VI idén ősz környékére tervezett megjelenése kapcsán, most pedig a Rockstar Games és a Take-Two kiadó teljesen váratlanul igazolták a sanda gyanújukat, idén mégsem fognak visszatérni Vice City városába a gamerek.

A Grand Theft Auto VI minden idők egyik legnagyobb szórakoztatóipar rajtját veheti

Fotó: Rockstar Games

A vállalatok bejelentése szerint a GTA VI megjelenése jövőre csúszott, nagyon specifikusan 2026. május 26-ára lett kitűzve a piacra dobása, továbbra is csak PlayStation 5 és Xbox Series platformokra. A számítógépes változat megjelenéséről még nincs hír, egy korábbi pletyka egyébként arról szólt, hogy a most bejelentett dátum környékén futhatott volna be PC-re.

Minden egyes általunk kiadott játék esetében az volt a célunk, hogy megpróbáljunk túltenni a várakozásokon, és a Grand Theft Auto VI sem képez kivételt. Reményeink szerint megértitek, hogy több időre van szükségünk egy olyan minőségű termék leszállítására, amelyet elvártok és megérdemeltek. Hamarosan további információkat osztunk meg veletek

– olvasható a Rockstar Games nyílt levelében.

A mostani bejelentést követően minden olyan játékkiadó fellélegezhet, amely fontos terméket kíván piacra dobni az év végi megjelenési szezonban, nem fogja senki százmillió dollárokból fejlesztett és reklámozott termékét a földbe taposni a GTA VI.

