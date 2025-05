Drámaian javulhat az MI chatbotok magyar nyelvtudása

Miért fontos a magyar nyelv érvényesülése?

A Microsofttal szemben indított versenyfelügyeleti eljárástól függetlenül a GVH 2024-ben – az európai uniós versenyhatóságok közül elsők között – egy átfogó piacelemzést is elvégzett az MI piaci versenyre és fogyasztók ügyleti döntéseire gyakorolt hatásainak feltérképezése érdekében. A piacelemzés – többek között – azt is feltárta, hogy a magyar ügyfeleik számára a globális technológiai cégek ugyanazokat a termékeket és szolgáltatásokat kínálják, mint más országokban. Üzletpolitikájuknak nem része a specifikusan a magyar piacra szánt termékek bevezetése, illetve fejlesztése. Ugyanakkor a kis nyelvekre, így a magyar nyelvre is alapozott öntanuló rendszerek célzott fejlesztése egy ország adatszuverenitása, adatbiztonsága és kulturális identitásának megőrzése miatt kiemelten fontos tényező – irányította rá a figyelmet a 2024 októberében publikált piacelemzésében a GVH. A kis nyelveket érő „versenyhátrányról” Tóth András, a GVH elnökhelyettese, a Versenytanács elnöke a GVH Podcast csatornáján részletesen is beszélt.