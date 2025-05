Meglepetés a középkategóriában – ilyen lett a Honor 400 Lite

A Honor 400 Lite a gyártó válasza a középkategóriás mobilpiac egyre kiélezettebb versenyére. A készülék célja világos: minőségi megjelenés, korrekt hardver, megbízható üzemidő – mindez barátságos árcédulával. De vajon hogyan teljesít a mindennapokban? És kiemelkedik-e valamiben a konkurensek közül?

A Honor 400 Lite három színben kapható.

Kialakítás és kijelző – könnyű, csinos, modern

A Honor 400 Lite első pillantásra is megnyerő. A lekerekített sarkokkal és minimális kávával rendelkező telefon modern benyomást kelt, a hátlap pedig üveg hatású műanyagból készült, ami jól utánozza a prémium érzetet. A súlya kellemesen alacsony, így hosszabb használat során sem fárasztó a kézben tartani.

A kijelző megfelelő és van egy extra kamergomb is oldalt.

A 6,7 hüvelykes Full HD+ AMOLED kijelző kiemelkedő a kategóriájában: élénk színek, mély feketék és jó betekintési szögek jellemzik. A 90 Hz-es képfrissítés gördülékeny élményt biztosít, legyen szó görgetésről vagy játékokról. Fényerő tekintetében is korrekt – erős napfényben ugyan nem tökéletes, de jól olvasható marad.

Teljesítmény – amit a Lite név mögé rejtettek

A készülék lelke egy nyolcmagos MediaTek Dimensity 7025 Ultra lapkakészlet, amely 8 GB RAM-mal és 256 GB tárhellyel társul. Ez a konfiguráció a mindennapi felhasználás során (böngészés, közösségi média, videónézés) abszolút elegendő, sőt, kisebb játékokat is simán elvisz akadás nélkül. A rendszer gördülékenyen működik, és a MagicOS 8.0 (Android 14 alapokon) optimalizálása is sokat segít a stabilitáson.

Természetesen ne várjunk csúcsteljesítményt: erőforrás-igényes játékok vagy többórás multitasking során már előfordulhat némi akadozás, de ez a kategória sajátossága, nem hibája.

Kamera – nappali fényben meggyőző

A Honor 400 Lite egy 108 megapixeles főkamerát, egy 5 megapixeles ultraszéles látószögű lencsét és egy 2 megapixeles makrót kapott. Nappali fényben a főkamera remekül teljesít: részletgazdag, élénk színű fotókat készít, viszonylag gyors fókuszálással. Az éjszakai mód szintén használható, bár a szoftveres zajszűrés miatt némi részletvesztéssel számolni kell.

A Honor 400 Lite oldalán található extra Ai-kameragomb egy testreszabható fizikai gyorsgomb, amelynek segítségével villámgyorsan elindíthatjuk a kamerát – még lezárt képernyőről is. Ez különösen hasznos, ha egy pillanat alatt szeretnénk megörökíteni egy spontán eseményt, ráadásul stabilabban is fotózhatunk vele, mint a képernyő megérintésével. A gomb felülete érintésérzéken, így több, okos funkció is vezérelhető vele, az ujjunkat húzva rajta, például zoomolhatunk is. Láttunk már ilyet persze a telefonpiac amarikai szereplőitől, de a megfizethető kategóriában ez a szolgáltatás elég menőnek számít egyelőre. Az ultraszéles modul visszafogottabb képminőséget nyújt, de jó fényviszonyok között teljesen korrekt. A 8 MP-es szelfikamera pedig szépen dolgozik videóhívások és közösségi tartalmak esetén is.