Honor 400 Pro teszt: a középkategória új királya vagy csúcsmodellnek álcázott kompromisszum?

A színek szépek, a kép éles, még a félárnyékos részek is részletgazdagok.

A teleobjektív és az ultraszéles kamera tisztességes munkát végez. Érdemes őket használni, de a zoom tekintetében itt is igaz, ami az összes telefonnál. Csak a natív zoomot érdemes használni a digitális nagyítás már csak marketingfogás. Ha úgy gondoljuk, hogy kelleni fog a nagyobb zoom, inkább készítsünk egy RAW felvételt a profi módban, amibe aztán később sokkal szebben bele tudunk nagyítani majd. Az előlapi kamera jól szerepel, itt 50 MP-ből gazdálkodhatunk, ami több, mint elegendő.

Még komolyabb zoom esetén sem esik szét a kép, ha meg tudjuk tartani a telent mozdulatlanul.

A fotózás terén még egy nagy újdonságot mutat fel a telefon, mégpedig az AI fotózási szolgáltatások szokatlan magas variációját, ami ugyan már sok fersenytárs készülékében megjelent, de itt azért vannak érdekes újítások. A szokásos, képszépítő és tárgyeltávolító szolgáltatások mellett itt van például a HD mozgókép, ami képes egy egyszerű fotóból három másodperces mozgóképet kreálni. Kísérteties látni, ahogy a régi fényképek megelevenednek így és a nagyi ránk integet a fiatalkori fotójáról. Ezt a fejlesztést egyébként a Google rendszerére építette a Honor, így ez valószínűleg hamarosan egyéb Android telefonokban is megjelenhet majd.

Akkumulátor és töltés

A 5300 mAh kapacitású akkumulátor valóban bírja a strapát, de a hardveres teljesítmény mellett ez jól is jön. Egy napot még intenzív használat mellett is kibír, ami manapság ritka dolog. Ha nem lógunk a neten álladóan és fotózzuk tele a tárhelyet, akár két napot is használhatjuk a telefont. A 100 W-os vezetékes és akár 50 W-os vezeték nélküli töltés szintén figyelemreméltó – de csak akkor, ha valóban rendelkezésre állnak hozzá megfelelő Honor töltők, amiket külön kell megvásárolnunk.