Teljesen új szenzorokkal tömték tele a Huawei új okosóráját

A Huawei Watch 5 nemcsak a márka prémiumkategóriás viselhető eszközeinek legújabb darabja, hanem egyértelmű jelzés arra is, hogy a gyártó milyen irányba kívánja fejleszteni az okosórák jövőjét. A formatervezés, a mesterséges intelligenciára épülő egészségfigyelés, a többnapos akkumulátor-üzemidő és a számos további funkció mind arra utalnak, hogy ez az óra már nem csupán kiegészítő, hanem egyfajta személyes asszisztens és egészségőr egyben.

Huawei Watch 5 okosóra - nálunk a titánszíjjas verzió járt.

Elegancia és technológia: prémium anyaghasználat és új dizájnnyelv

A Huawei Watch 5 megjelenése elsőre is meggyőző. A 46 mm-es verzió magas minőségű titánból készült, míg a kisebb, 42 mm-es változat 904L rozsdamentes acélházzal büszkélkedhet. A színek – köztük a különleges Króm Lila és Homokarany – különleges oxidációs eljárással készültek, így nemcsak egyedi árnyalatot, hanem tartósságot is biztosítanak.

A kijelző sem hagy kívánnivalót maga után: az LTPO 2.0 technológiával szerelt panel akár 3000 nit fényerőre is képes, ami még tűző napsütésben is tökéletesen olvashatóvá teszi a képernyőt. A keskeny, 1,8 mm-es kávák és a 82,5%-os képernyő-test arány vizuálisan is letisztult megjelenést kölcsönöz az órának.

Egészségfigyelés új szinten: az iparág első ujjbegyes oxigénszint-mérője

Az egyik leglátványosabb újítás a Huawei X-TAP technológia, amely lehetővé teszi a valós idejű véroxigén-szint mérését az ujjbegy segítségével. Ez a megoldás pontosabb jelet képes érzékelni, mivel a vékonyabb bőrréteg és a sűrűbb érhálózat révén jobb pulzushullám-adatokat szolgáltat, mint a hagyományos csuklós érzékelők.

Huawei Watch 5 oldalán egy teljesen új szenzor található.

A 10 másodperces mérési idő, a folyamatos SpO₂-követés és az integrált mini-egészségvizsgálat (Health Glance) révén a felhasználó akár 11 egészségügyi mutatót is egyetlen mozdulattal lekérdezhet – köztük az újonnan bevezetett HRV (szívritmus-változékonyság) értéket is, ami a stressz és az idegrendszeri állapot becsléséhez is használható.

Egy érintésre a diagnózis – Health Glance

A Huawei Watch 5 nemcsak mér, hanem értelmez is. Az egyperces egészségvizsgálat funkcióval az óra képes átfogó állapotfelmérést végezni: szívritmus, stressz, véroxigén, vérnyomás-trendek, alvásminőség – mindezt egyetlen ujjnyomásra. A kapott adatokból az óra személyre szabott tanácsokat és figyelmeztetéseket is ad, legyen szó a napi aktivitásról vagy akár a stressz-szintünk optimalizálásáról.

Ez a fajta proaktív egészségmenedzsment különösen hasznos lehet sportolóknak, idősebb felhasználóknak vagy krónikus egészségügyi problémákkal élőknek.

Gesztusvezérlés és okosfunkciók – kényelmes használat a mindennapokban

A Huawei Watch 5 két új kézmozdulattal is vezérelhető: dupla csúsztatással navigálhatunk, dupla koppintással pedig megerősíthetjük az adott parancsot. Ezeket a mozdulatokat főleg akkor érdemes használni, ha éppen mindkét kezünk foglalt – például főzés, sportolás vagy autóvezetés közben.