Javarészt továbbra is a levegőben lóg a kérdés, hogy életszagú körülmények között ténylegesen mire jók a mesterséges intelligenciák. Viszont az jó ideje nem titok, hogy a gépi tanulásos rendszerek forradalmasíthatják az időjárás-előrejelzést, a WeatherNext rendszerével többek közt a Google is ért el nagy sikereket a technológia ilyen jellegű hasznosításában.

Az időjárás-előrejelzés sokat profitálhat a mesterséges intelligencia használatából. Fotó: Frank Cone / Pexels

Nem csak időjárás-előrejelzésre jó

Most a Microsoft is csatlakozott a klubhoz, bár állítása szerint az Aurora nevű modellje nem általános időjárás-előrejelzésre lett kifejlesztve, hanem légköri jelenségek elemzésére való. Az évek óta fejlesztés és tesztelés alatt álló megoldást kétmillió órányi műholdakról, radarokról, meteorológia állomásokról, szimulációkból és előrejelzésekből álló adatkészlettel tanították be, és az évek során meglepően pontosnak bizonyult a próbálgatása során.

Konkrét példákat kiemelve a rendszer négy nappal előre képes volt jelezni a 2023-as Doksuri tájfun útját a Fülöp-szigetek felé, az USA hurrikánközpontjánál precízebben jósolta meg öt napra előre a trópusi ciklonok útjait a 2022-23-as szezonban, és a 2022-es iraki homokvihart is előrejelezte.

A Microsoft szerint a rendszer betanítása gigantikus erőforrásokat igényelt, de a modell futtatásához nincs szükség komoly számítási teljesítményre, és persze lehetőség van további paraméterekkel és adatokkal való finomhangolására.

Az Aurora modellt szabadon elérhetik az érdeklődők, itt található a dokumentációja.

