Ennyi időbe telhet egy hackernek feltörni átlagos, 8 karakteres jelszavunkat

A távolabbi jövőben pedig a kvantumszámítógépek megjelenése jelenthet komoly fenyegetést a jelenlegi titkosítási módszerekre és a komplex jelszavakra is. Bár a kvantumszámítógépek még fejlesztés alatt állnak, elméletileg képesek lennének rendkívül gyorsan feltörni a jelenleg biztonságosnak tartott titkosítási algoritmusokat és jelszavakat.

A proaktív védekezés elengedhetetlen

A jelszó feltörés veszélye 2025-ben és az azt követő években is valós marad. Bár egy 8 karakteres jelszó a mai technológiával szinte azonnal feltörhető, a komplex és egyedi jelszavak továbbra is erős védelmet nyújtanak. Azonban nem szabad elkényelmesednünk. A technológia fejlődésével a támadási módszerek is egyre kifinomultabbá válnak, ezért elengedhetetlen a proaktív védekezés. A hosszú, véletlenszerű jelszavak használata, a kétfaktoros hitelesítés bekapcsolása és a jelszókezelők alkalmazása mind olyan lépések, amelyekkel jelentősen növelhetjük digitális biztonságunkat és megnehezíthetjük a jelszó feltörését a támadók számára. Ne feledjük, a digitális biztonságért mi magunk vagyunk a felelősek.

