Bűnözőktől retteghetnek a kriptovalutázók

Jó ideje csend honolt a kriptotőzsdék háza táján, az ipar komolyan vehetetlen vagy konkrétan csalásban utazó elemeinek bedőléseit követően elmaradtak a botrányok. A Coinbase nemrég megtörte a szériát, május közepén beismerte, hogy kilopták tőle a felhasználók kevesebb mint 1%-ának az összes személyes adatát, beleértve a neveiket és a lakcímeiket. Nem klasszikus hackelés történt, a külföldre kiszervezett olcsó ügyfélszolgálat bosszulta meg magát, egy terméktámogatásos dolgozó adta ki az információkat az alvilágnak.

A Coinbase kriptotőzsde ügyfelei most nem biztos, hogy nyugodtan alszanak egy ideig. Fotó: Art Rachen / Unsplash

A Coinbase szerint az adatlopást követően a támadó 20 millió dollárt követelt BitCoinban az adatok törlése érdekében, azonban a cég ezt nem volt hajlandó kifizetni. Helyette nyomravezetői díjként felajánlotta a fenti összeget, bárki megkaphatja, aki leleplezi a zsarolót és segít elítéltetni.

A kriptotőzsde szerint az adatlopásban érintett ügyfelek esetleges kárpótlási igényei olyan 400 ezer dollárjába kerülhetnek majd.

Most megszólalt a kockázati tőkebefektetéssel foglalkozó Michael Arrington is az ügyben, a férfi a TechCrunch kiadvány alapításáról is ismert, a Coinbase egyik régi és a szolgáltatást éveken át ajnározott befektetőjéről van szó.

Veszélyben lehetnek a kriptovalutázók

Arrington rendkívül csalódott, hogy az ügyfélszolgálaton való spórolás miatt ilyen helyzetbe kerültek a kriptotőzsde egyes felhasználói. Véleménye szerint az ügyfelek személyes és érzékeny adatait megvédeni képtelen cégeket keményen felelősségre kellene vonni, akár a felsővezetőkre kiszabott börtönbüntetést is be kellene vezetni.

A dühe nem véletlen, véleménye szerint mostani adatszivárgás szó szerint emberéletekbe kerülhet, a bűnözők az adatok alapján megpróbálhatják elrabolni és kirabolni a kriptovalutával rendelkezőket.

Ez nem hallatlan dolog, ráadásul az elmúlt időszakban erősen megnőtt Európában az ilyen esetek száma. A legutóbb május közepén Franciaországban próbálták fényes nappal elrabolni az utcáról a Paymium kriptotőzsde igazgatójának a lányát, és kevésen múlott, hogy nem jártak sikerrel a támadók.