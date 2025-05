Ezekből a mobilokból fogyott a legtöbb az év elején

Nyilvánosságra hozta az idei első negyedév legnagyobb darabszámban fogyott okostelefonjainak TOP10-es listáját a Counterpoint Research piackutató. Az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest drámai változások nem történtek, a TOP10 készülék közül öt Apple iPhone, négy Samsung Galaxy, egy pedig Redmi volt, szemben az egy évvel ezelőtti öt iPhone és öt Galaxy felállással.

Az idei és a tavalyi első negyedév legnagyobb darabszámban eladott okostelefonjai, a csillaggal jelöltek prémium árazású modellek

Fotó: Counterpoint Research

Az Apple nem panaszkodhat, a toplista első négy helyét továbbra is stabilan tartotta, viszont az iPhone 16 Plus csak a tizedik helyre jött be, szemben az iPhone 15 Plus tavalyi nyolcadik helyezésével, ami érdemi visszaesés.

Ezzel szemben a Samsung már nem örülhet, a szokásossal ellentétben nem a Galaxy S Ultrából, hanem a két legolcsóbb készülékéből fogyott a legtöbb. A Galaxy S25 Ultra sokkal rosszabbul teljesített, mint egy évvel ezelőtt a Galaxy S24 Ultra, az ötödikről visszaesett a hetedik helyre, ráadásul a Galaxy A55 is teret veszített a Galaxy A54-hez képest.

Ettől függetlenül a legnagyobb gond a Samsung számára, hogy a Galaxy S25 már fel sem fért a TOP10-es listára, kettő helyett idén már csak egy prémium készülékkel képviselteti magát rajta.

Ez annak köszönhető, hogy elveszített egy helyet a listán, a nyolcadik legnagyobb darabszámban fogyott mobilnak az olcsó Redmi 14C 4G bizonyult.

