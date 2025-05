Megtáltosodik SteamOS alatt a Lenovo kézikonzolja

Csendben régóta várt áttörés történt a múlt héten, a Steam Deck után immáron más kézikonzolokra is telepíthetővé vált a SteamOS. Hivatalos támogatást elsőként a Lenovo Legion Go S kapott, ez jelenleg csak Windows 11-gyel kapható, és nem aratott nagy sikert, a hasonló ár ellenére teljesítményben és üzemidőben is jelentősen alulmaradt a Steam Deckkel szemben.

Hamarosan SteamOS rendszerrel előtelepítve is kapható lesz a Lenovo Legion Go S

Fotó: Lenovo

A Lenovo termékét megvásároltak most döbbenetes hírt kaptak: ha lecserélik a gépen lévő Windows 11-et a SteamOS-re, akkor pozitív értelemben rá sem fognak ismerni a kézikonzoljukra, mintha kicserélték volna azt egy jobbra.

Lenovo Legion Go S teljesítmény Játék Windows 11 SteamOS Cyberpunk 2077 46 FPS 59 FPS Helldivers 2 65 FPS 70 FPS Doom Eternal 66 FPS 75 FPS Spiderman 2 64 FPS 63 FPS The Witcher 3 66 FPS 76 FPS

A Dave2D YouTube-csatorna tesztjei alapján SteamOS alatt megtáltosodik a Lenovo Legion G S: a nagy gépigényű játékban akár 10+ FPS-sel is kilőhet az átlagos képkockasebesség, miközben feltűnően nő az akkus üzemidő. Ezeken túlmenően a 2D-s grafikájú, nem gépigényes játékokban döbbenetes módon bő kétszeresére is emelkedhet az üzemidő.

Hírünk írásáig a Lenovo nem közölt hivatalos útmutatót arról, hogy miként kell átállítani SteamOS rendszerre a Legion Go S kézikonzolt, egyelőre csak angol nyelvű cikkek és YouTube-videók vannak ennek a mikéntjéről. Viszont ezek alapján csak az álljon neki a műveletnek, akinek van tapasztalata az alaplapi BIOS állítgatásában és az operációs rendszerek telepítésében, bár nem lehet véglegesen tönkretenni egy félresikerült telepítési kísérlettel a kézikonzolt.

