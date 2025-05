Egy kínai épületben köt ki a lopott iPhone-ok jókora része

Az elmúlt években bevezetett lopásellenes funkciónak köszönhetően elméletileg kevés értelme van az Apple iPhone mobilok eltulajdonításának, hiszen a legtöbb esetben követhetőek és zárolhatóak távolról, így nem lehet azokat működőképes állapotban eladni a használt piacon.

A sanghaji Apple Store az iPhone 16 piacra dobásának napján

Fotó: Apple

Ennek ellenére az iPhone-lopás továbbra is érdemi jelenség, ráadásul a Financial Times beszámolója alapján a világszerte ellopott készülékek meglepően nagy része egyetlen specifikus kínai irodaházban köt ki, ennél is konkrétabban a sencseni Feiyang Times irodaház negyedik emeletén.

A mostanra „lopott iPhone épületnek” elnevezett toronyház mágnesként vonzza az Egyesült Államokban és Európában eltulajdonított iPhone-okat. Olyan kereskedők foglalják el a negyedik emeletét, akik egyrészt értékesítik a hozzájuk került használt mobilokat, másrészt pedig javítási szolgáltatást kínálnak az Apple készülékeihez, a jelek szerint gyakran a lopott és zárolt mobilokból kinyert alkatrészek felhasználásával.

Nem mindegyik az épületben landoló iPhone lopott, olyan mobilok is nagy számban akadnak a raktáraiban, amelyeket a nyugati vevők visszavittek a boltoknak és a mobilszolgáltatóknak, a kereskedők javarészt ezeket tudják működőképes állapotban eladni a vásárlóknak.

Végül érkeztek már olyan beszámolók, hogy a „lopott iPhone épület” egyes kereskedői néha zsarolni próbálják a készülékek tulajdonosait. Az elveszett módba állított mobilok kijelzőin látható telefonszámra üzenetet küldve próbálják rávenni azokat, hogy oldják fel a telefonok zárolását, ezzel lehetővé téve számukra a gyári alaphelyzetbe állításukat.

A hamis fenyegetés szerint ha ezt nem teszik meg, akkor az ellopott telefonjuk alaplapjának a vevője meghackelheti őket, ellophatja a bankkártyájuk adatait, zaklathatja a családtagjaikat.

Amelyik károsult bedől nekik és feloldja a telefon zárolását, az lehetővé teszi számukra, hogy óriási profit mellett működőképes állapotban adják el az ellopott telefont, feloldás nélkül legfeljebb alkatrészeket hasznosíthatnának belőle.