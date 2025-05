A magyar tinik felétől kértek már meztelen képet

A tinik harmada érdeklődik az influencerkedés iránt

Fotó: BeSocial

Több mint egyharmaduk (35,16%) szeretne influenszer lenni, megoszlik, hogy kit a pénz (10,28%), kit a hírnév (9,5%), kit mindkettő egyszerre (15,38%) motivál ebben inkább.

Annak ellenére, hogy sokan épp a nagy bevétel reményében vágynak az influenszerkedésre közülük, mintha alulbecsülnék azt, mennyit keresnek a befutott influenszerek: a YouTube-os tartalomgyártóknak a legtöbben (34,5%) 100.000 - 300.000 Ft közötti havi bevételt, az Insta/TikTok influenszereknek 300.000 - 500.000 közötti havi bevételt tippeltek a legtöbben (26,65%). A valóság az, hogy ennél jóval többet is kereshetnek a tartalomgyártók és influenszerek.

Titkos profilok, zaklatás és digitális detox

A tinikre jellemző, hogy nem adnak meg magukról valós adatot a közösségi médiában (49,03%), és hogy több profiljuk is van (38,62%), akár olyan is, amit alig valaki ismer (36,32%). A tinik közel fele (49,19%) élt már át zaklatást a közösségi médiában, minden 10. (11,83%) többször is. A megkérdezett tinik felétől (50,71%) kértek már erotikus fotót chatben, 8,81% küldött is.

A tinik felétől kértek már meztelen fotót chaten, de tizedük sem küldött ilyen képet

Fotó: BeSocial

A tinik nemcsak, hogy készítenek magukról szelfit, de azt gyakran el is küldik chatüzenetben (51,81%) – a fiúk ritkábban, de azért nem jelentéktelen mértékben (38,2%). Egynegyedük (23,53%) használ a képei szerkesztéséhez filtert. Lehet, hogy épp az Insta-filteres virtuális világ okoz néha besokallást, ami miatt többen egy időre kicsekkolnának az online térből: a megkérdezett tinik fele (50,49%) tartott már digitális detoxot, sőt, 18,54% közülük gyakran szokott ilyet tenni, további 29,23% gondolt már rá, hogy nem ártana.

AI és a jövő: aggódjunk vagy lazuljunk?

A mesterséges intelligencia már a barátjuknak mondható, csak 15,17% mondta azt, hogy még nem próbált ki egy AI-alkalmazást sem legalább öt alkalommal, a legtöbben (81,6%) a ChatGPT-vel ismerkedtek eddig. A fiúk jóval kísérletezőbbek, ha az AI-ról van szó, sokkal nagyobb arányban próbálták már ki a különböző AI-platformokat: a ChatGPT után a Google Gemini (25,98%), a Microsoft Copilot (19,23%) és a DeepL (17,31%) jön náluk a sorban. 10-ből 8 tini csinált már házi feladatot Chat GPT-vel, közel felük (47,96%) gyakran támaszkodik ilyen segítségre.