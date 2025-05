Mark Zuckerberg sokkolta a feleségét

Bizarr okból került a hírekbe tavaly augusztusban Mark Zuckerberg, egy instagramos bejegyzésben leleplezte, hogy furcsa kinézetű szobrot emeltetett a feleségének. Ha ez nem lenne elég, akkor a kísérő szöveg szerint csak visszahozta a római hagyományt, mikor a nemesemberek szobrot faragtattak a feleségükről. Sokan el sem tudták dönteni, hogy mi a nyugtalanítóbb: a fura kinézetű szobor, vagy a mellé járt kommentár.

Mark Zuckerberg felesége, Priscilla Chan és a róla készített, visszafogottnak nem nevezhető szobor.

Fotó: Mark Zuckerberg / Instagram

Most pár szó erejéig újból előkerült az ügy, a napokban Mark Zuckerberg a Theo Von által készített This Past Weekend podcastban beszélt róla. A szobrot Daniel Arsham képzőművész készítette, Mark Zuckerberg nagy rajongója a munkásságának, azóta újabb szobránál is használta a türkiz-ezüst témát.

Nem hiszem, hogy örült volna neki

– vallotta be Zuckerberg, de állítása szerint Priscilla rendes volt, próbált jó képet vágni a bizarr ajándékhoz.

„Nem akarja az utcafronti gyepen látni a saját szobrát, mert az furcsa. Tulajdonképpen ki akarná a saját szobrát nézegetni a háza előtt?” – kérdezett vissza ironikusan Zuckerberg.

Nem ez volt az első alkalom, hogy Zuckerberg a gondozott gyepen nem szívesen látott tárgyakkal hozta ki a sodrából a feleségét, még 2023-ban egy MMA-ketrec hátsó kertben való felállíttatásával váltotta ki a haragját.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!