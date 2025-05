Az oktatók használhatnak például mesterséges intelligenciát (MI) a tananyag kidolgozására, adatok elemzésére, a hallgatói teljesítmény értékelésére is. Több területen, például programozásnál is alkalmazható gépi értékelés, amely azonnali, személyre szabott visszajelzést ad. Számos külföldi egyetem működtet a hallgatók kérdéseire 0–24-ben válaszoló chatbotokat, virtuális asszisztenseket. Széles körben használatosak az MI-alapú plágiumfelismerő eszközök is a tanulmányi tisztességtelenség felismerésére