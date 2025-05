Mesterséges intelligencia segítségével szólalt meg egy meggyilkolt férfi az arizonai bíróságon

A mesterséges intelligencia által készült, élethű videóban a szakállas Pelkey segy szürke baseballsapkát, olajzöld kapucnis pulóvert viselt – a felvételen egy idősebb önmagát ábrázolta, amelyet egy róla készült korábbi fénykép „öregítő” szűrőjével hoztak létre. A videó ugyan nem volt tökéletes – a szájmozgás nem mindig volt szinkronban a hanggal –, de így is mély hatást gyakorolt a jelenlévőkre - számolt be a New York Post.

A mesterséges intelligencia segítségével szólalt meg az áldozat. Fotó: FOX 10

„Gabriel Horcasitasnak, annak az embernek, aki lelőtt engem: kár, hogy így kellett találkoznunk. Egy másik életben talán barátok is lehettünk volna” – mondta az AI által megszólaltatott Pelkey.

Hiszek a megbocsátásban és Istenben, aki megbocsát. Mindig is hittem benne, és most is hiszek.

A megható üzenet szövegét Pelkey testvére, Stacey Wales írta, aki elmondása szerint ezzel akarta képviselni elhunyt testvérét.

Megírtam, mit mondana, és úgy éreztem, ez olyasmi, amit egy bíró is szeretne hallani

– nyilatkozta a helyi sajtónak.

A videóban Pelkey digitális mása így zárta mondanivalóját: „Ez a legjobb, amit adhatok abból, milyen lettem volna, ha megadatik, hogy megöregedjek. Ne feledd: megöregedni ajándék, ami nem mindenkinek adatik meg.”

Az érzelmektől meghatott bíró, Todd Lang végül tíz és fél év börtönbüntetésre ítélte Horcasitast – egy évvel többre, mint amit az ügyészség javasolt. „Szeretem ezt az AI-t” – mondta a bíró, miután levetítették a videót.