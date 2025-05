Ne használja ezeket a PIN-kódokat a mobilján!

Egyre ritkábban kerülnek olyan helyzetbe a fogyasztók, hogy valamilyen biztonsági megfontolásból négy számjegyű PIN megadására kérik őket. Ettől függetlenül csak azért sem akar kihalni ez a többség által egyáltalán nem kedvelt módszer, többek közt a mindenki által használt mobilokon is jelen van, bár Androidon legalább teljesen kiváltható a mintarajzolásos azonosítással.

A mobilunk biztonsága nagyon fontos, ne kényelmeskedjük el! Fotó: David Veksler / Unsplash

Ezekkel a PIN-kódokkal azonnal feltörik a mobilunkat

A PIN széles körű és kényszerű használata miatt az ausztrál ABC most analitikai módszerekkel felmérést végzett a leggyakoribb, azaz legrosszabb kódok leleplezése érdekében. Ehhez a Have I Been Pwned szolgáltatás adatbázisába bekerült kódokat dolgozták fel, ez a netes belépési adatokat érintett adatszivárgásokat és adatlopásokat próbálja számon tartani.

Hihetetlen, de igaz: a 3 leggyakoribb négy számjegyű PIN az örök klasszikus 1234, 1111, és 0000 volt. Az ötvenes toplista maradék elemei kevés kivétellel vagy ezekhez hasonló, könnyű megjegyzésre és beütésre kitalált kombinációk, vagy születési dátumok.

Elmondani is szörnyű, hogy ezzel mennyire megkönyítik a felhasználók a bűnözők dolgát, hiszen ezekkel a feloldókódokkal kezdi minden telefontolvaj és döbbenet, de eszerint komoly esélye van a sikerre. Ennek megfelelően nem lehet elégszer elmondani, hogy ha valahol muszáj négy számjegyű kódot megadni, akkor érdemes kreatívabbnak lenni. Erősen ajánlott a semmihez sem köthető és egyedi kód kitalálása, de ha minden kötél szakad, akkor éppen a kaputelefonéhoz hasonló, valahol már használt másik kód is megfelelhet, ebben az esetben persze kerülni kell a mások előtti beütését.

