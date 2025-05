AMD processzort kapott az MSI új kézikonzolja

Nem ment sokra az eddigi Intel processzoros kézikonzoljaival az MSI, a tavaly tavasz óta piacra került Claw termékei nem tudták felvenni a versenyt a rivális gyártók AMD chipes megoldásaival. Emiatt nemrég olyan pletyka érkezett, hogy búcsút int az Intelnek, most pedig a Computex 2025 kiállításon be is jelentette az első AMD Ryzen processzoros kézikonzolját.

A Claw A8 BZ2EM az első AMD Ryzen processzoros kézikonzol az MSI kínálatában

Fotó: MSI

Az MSI Claw A8 BZ2EM névre keresztelt új modell papíron kompetensnek tűnik: a 8 hüvelykes és Full HD felbontású kijelzője 120 Hz frissítési sebességű, a működtetéséről AMD Ryzen Z2 Extreme rendszerlapka gondoskodik, a DDR5 memóriája 24 GB kapacitású, a háttértára 1 TB-os SSD, az akkuja pedig tiszteletreméltó 80 wattórás.

A 765 grammos kézikonzol legnagyobb limitációjának a Windows 11 bizonyulhat, bár a fő riválisoknak tekinthető ASUS ROG Ally és Lenovo Legion Go is ezt használják, a remények ellenére a SteamOS hivatalos formában még mindig csak a Steam Decken érhető el.

Egyelőre nem világos, hogy az MSI Claw A8 BZ2EM mikor és mennyiért kerül piacra. Olcsó biztosan nem lesz, erős a sanda gyanú, hogy ezer dollár környéki árcímkére számíthatnak a kézikonzol iránt érdeklődők.

A mostani fejlemény ellenére az MSI még nem szakított teljesen az Intellel, a fehér „Polar Tempest” kiadású Claw 8 AI Plus kézikonzolt is bejelentette, ebbe Intel Core Ultra 7 258V processzor és 2 TB háttértár került.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!