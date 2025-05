Remek extrái vannak ennek a gamer monitornak

Minden jel arra utalt, hogy 2025 tavaszán egy remek, előremutató termékkel bővült a hazánkban megvásárolható monitorok köre. Elérhetővé vált ugyanis a közelmúltban bemutatott Samsung G81SF típusú, Odyssey családba tartozó, OLED G8 fantázianevű termék, mely a nevében is jelzi, hogy a drágább és szebb képet mutató OLED technológiás monitorok közül való. Mivel ezt a technológiát a magas színhűsége miatt mi is nagyon szeretjük, gyorsan be is kértünk egy tesztdarabot ebből a csemegéből, hogy kipróbálhassuk, megéri-e az árát.

Samsung Odyssey OLED G8 teszt

Az előzetesen rendelkezésre álló információk alapján egy kifejezetten ígéretes terméknek tűnt, és a várakozásaink nagyok voltak, már csak azért is mert az ára elég húzós.

Képminőség

A bekapcsolás után viszont egy pillanat után kiderült, hogy itt csalódástól nem kell tartani. Legalábbis a képminőség terén biztosan nem. A majd' hetven centiméteres, azaz 27 inches átlójú kijelzőre 3840x2160 pixelt zsúfoltak. Azaz a manapság divatos megfogalmazással, ez egy 4K-s termék, és ebből fakadóan a kép élességére nem lehet panasz, az ugyanis olyan, mint a beretva.

A színei is gyönyörűek, robbannak a vitalitástól, döbbenetesen élénkek. Több, mint egy milliárd árnyalat visszaadására képes ez a termék elképesztő kontrasztosság mellett. Köszönhető mindez a Samsung házon belül készülő Quantum Dot OLED képernyőjének, amely jelenleg az egyik vezető kijelző technológia.

Az OLED egyik nagy előnye a jobban elterjedt LCD-hez képest, hogy akkor is élénkek maradnak a tónusok, ha valaki nagy szögből, fentről vagy szélről nézi a képernyőt.

A fényerő ahhoz elég nagy, hogy egy világosabb irodában is jó látható maradjon minden. Sőt, ahhoz is elég, hogy a divatos, úgynevezett HDR, azaz magas dinamikatartományú tartalmakat is vissza tudja adni. Próbáltuk a képszerkesztővel, nagy felbontású filmekkel, és természetesen játékokkal is, és amit láttunk, azzal minden esetben nagyon elégedettek voltunk. Ha már ez utóbbiak szóba kerültek, akkor muszáj megemlíteni, hogy a mérnökök a gamingre különösen odafigyeltek.