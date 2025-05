Két szolgáltatást is leállít a Firefox fejlesztője

Folytatja a működésének racionalizálását a Firefox böngészőről ismert Mozilla, bejelentése szerint rövid határidővel két szolgáltatását is leállítja. A többséget a Pockettől való elbúcsúzás érintheti érzékenyen, ez internetes linkek módszeres tárolására lett kitalálva: a használók elmenthették benne a később elolvasni kívánt weblapokat, eltehették benne hosszabb távú megőrzésre a linkeket.

Fotó: Buro Millennial / Pexels

A Pocket még 2007-ben indult Read It Later néven, a Mozilla 2015-ben építette be a Firefoxba, majd két évvel később meg is vette. A leállításának oka, hogy a megváltozott internetes tartalomfogyasztási szokások miatt okafogyottá vált.

A Pocket appjai és böngészős beépülői már le sem tölthetőek, a havidíjas előfizetői pénzvisszatérítést kapnak. A szolgáltatás megmaradt rajongói 2025. október 8-ig tölthetik le a benne lévő adataikat, ezt követően minden felhasználói adatot véglegesen törölni fog a Mozilla.

A másik most elkaszált szolgáltatás a Fakespot, amely generatív mesterséges intelligenciával íratott, hamis internetes termékértékeléseket próbálta kiszúrni a webáruházak böngészése során. A technológiát 2023-ban vásárolta fel a Mozilla, koncepció szintjén releváns és jó dolog, de a nyújtása pénzbe kerül, és nem találtak neki fenntartható üzleti modellt.

