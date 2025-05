Búcsúzhat a Samsung egyik csúcsmobilja

Az Apple után szabadon a Samsung is átrendezheti a prémium mobilkínálatát, értesült a dél-koreai The Elec. A kiadvány forrása szerint nagy fejtörés megy a Samsungnál, a döntéshozói szeretnék racionalizálni a Galaxy S mobilszériát, méghozzá a pár hónapon belül érkező Apple iPhone 17 széria mintájára, kiváltanák a legrosszabbul fogyó Plus modellt a vékonyka Edge-dzsel.

Elképzelhető, hogy Galaxy S25+ modellel vége lesz a dalnak

Fotó: Samsung

Amennyiben ez megtörténik, akkor Samsung jövő év elején érkező, következő generációs mobilcsaládja a Galaxy S26, a Galaxy S26 Edge, továbbá a Galaxy S26 Ultra modellekből állhat. A források szerint még nincs kőbe vésve a Galaxy S26+ sírba tétele, a kedden bejelentett Galaxy S25 Edge általános fogadtatása és eladásai döntőek lesznek az ügyben.

Mindez teljesen érthető volna, a Samsung várakozásai szerint Galaxy S25 termékcsalád eladásainak majdnem a felét az Ultra modell adhatja, míg a bő harmadát az alapmodell teheti ki. A Galaxy S25+ az eladások talán ötödéért felel majd, ami nem túlságosan nagy arány.

Ez felveti a kérdést, hogy egyáltalán mi értelme van a létezésének, mennyire érdemes foglalkozni a modellel.

Ennek fényében természetes, hogy ha kellően sikeresnek bizonyul a Galaxy S25 Edge, akkor érdemes inkább azt behozni Plus helyére. Ha ez megtörténne, akkor három egymástól egyértelműen különböző telefon alkotná a Galaxy S termékcsaládot, mindegyiknek lenne értelme és közönsége.

