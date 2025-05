Munkára, rajzolásra, szórakozásra – erre mind jó a Samsung új középkategóriás táblagépe

Ha valaki útközben is szeretne dolgozni, tanulni vagy gyorsan válaszolni e-mailekre, a Tab S10 FE billentyűzettel kiegészítve ideális eszköz lehet. A hosszú üzemidő (akár 12 óra videólejátszás) és az USB-C töltés is hozzájárul ahhoz, hogy a mobil munkavégzés gördülékeny maradjon.

S Pen – kreativitás felszabadítva

A Samsung S Pen már régóta az egyik legnagyobb vonzereje a Galaxy Note és Tab sorozatoknak. Szerencsére a Tab S10 FE esetében az S Pen alaptartozék, így nem kell külön megvásárolni, mint más gyártóknál. A digitális toll segítségével a táblagép számos új felhasználási módot nyit meg:

Kézírás és jegyzetelés

A Samsung Notes alkalmazással szinte papírra írás élményét kapjuk. Az S Pen érzékenysége és pontossága lehetővé teszi, hogy gyorsan jegyzeteljünk, ábrákat rajzoljunk, sőt, akár kézzel írt szövegeket is digitális szöveggé alakítsunk. Diákoknak, újságíróknak vagy kreatív szakembereknek ez óriási előny lehet.

Rajzolás és illusztráció

Az S Pen érzékeny nyomásérzékelése révén alkalmas komolyabb grafikai munkákra is. A Clip Studio Paint, az ibisPaint vagy a Sketchbook remekül használható rajzok, vázlatok és illusztrációk készítésére. Kezdő és haladó művészek számára is megfelelő lehet, hiszen a precizitás és a gyors válaszidő közelít a professzionális digitális rajztáblákhoz. Emellett a Samsung mesteréges intlligencia rendszere is segít, ha úgy érezzük, gyengébben rajzolunk az átlagnál és vázlatainkból akár műalkotásokat is képes készíteni.

Képernyőképek és annotációk

A Smart Select és a Screen Write funkciók segítségével könnyedén kivághatunk, jegyzetelhetünk vagy kiemelhetünk bármilyen képernyőtartalmat. Ez különösen hasznos lehet tananyagok feldolgozásához vagy üzleti prezentációkhoz.

Szórakozás – a mindennapi multimédiás társ

A Tab S10 FE a szórakozás terén is erős. A két oldalsó hangszóró támogatja a Dolby Atmos-t, és meglepően gazdag, térhatású hangzást nyújt – filmnézéshez, játékhoz vagy zenehallgatáshoz tökéletes választás.