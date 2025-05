Nagyon régóta nem titok, hogy a GSC Game World jó ideje dolgozik az eredeti STALKER-trilógiát alkotó játékok feljavított változatain, azonban eddig nem lehetett tudni, hogy pontosan miről van szó és mikor kívánja kiadni azokat.

Most meglepetésszerűen minden fontos kérdés megválaszolásra került. A GSC Game World szerint a Shadow of Chornobyl, a Clear Sky, továbbá a Call of Prypiat Enhanced Edition változatai 2025. május 20-án válnak elérhetővé PC, PlayStation, továbbá Xbox platformokon, a jelenleg forgalmazott kiadásokkal rendelkezők pedig ingyen megkapják azokat, külön tételekként fognak megjelenni a játékkönyvtáraikban.

Ebből sejthetően túlságosan nagy szenzációra nem kell számítani. Az Enhanced Edition változatok nem remasterek, hanem az eredeti játékok viszonylag minimális erőfeszítéssel feljavított verziói, a rajongók továbbra is kénytelenek lesznek moddolni azokat, ha sokkal szebb grafikára vágynak.

A fejlesztők többek közt

javítottak a világítási rendszeren és a tükröződéseken,

fejlettebbé váltak a vízzel és a vizes felületekkel kapcsolatos árnyékolók,

felskálázták a textúrákat és reszeltek az ég textúráján,

valamelyest javítottak a karaktermodelleken,

újrarenderelték a videós átvezetőket,

nőtt a fegyverek esetében a látószög,

a mod.io szolgáltatás integrációjával könnyűvé vált a modok telepítése,

konzolokon elérhetővé vált a billentyűzettel és egérrel váló játék, míg számítógépeken teljes támogatást kapott a kontrolleres vezérlés.

Az Enhanced Edition változatok minimum PC-s rendszerigénye:

64 bites Windows 10

Intel Core i3-7100 / AMD Ryzen 3 1300X processzor

8 GB RAM, 10 GB szabad hely (játékonként)

NVIDIA GeForce GTX 960 4GB / AMD Radeon RX 560 4GB videókártya

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!