Szinte biztos a GeForce RTX 5050 érkezése

Néhány nappal az okkal rejtegetett GeForce RTX 5060 piacra dobása előtt friss hírek érkeztek a GeForce RTX 3050 utódjáról. Az NVIDIA előző generációjában ugyan volt GeForce RTX 4050, azonban ez csak laptopokba vált elérhetővé, az asztali számítógépükbe a legkisebb büdzséből új videókártyát vásárolni kívánóknak meg kellett elégedniük az előző RTX 3050 modellel.

Hamarosan végre megérkezhet a GeForce RTX 3050 utóda

Fotó: MSI

Most hirtelen több forrásból is friss hírek érkeztek a GeForce RTX 5050 kapcsán. Elsőként is az LG és a Lenovo véletlenül kiszivárogtatták, hogy hamarosan lesznek ilyen videóvezérlővel szerelt laptopjaik, a GPU mellé 8 GB GDDR7 memóriát párosított az NVIDIA.

Ami az asztali számítógépes közönség számára érdekesebb, hogy a nyugati piacokon kevésbé ismert Maxsun az Eurázsiai Gazdasági Unió számára leadott papírmunkája szerint dedikált videókártyaként is létezik majd a termék.

Szintén 8 GB memóriával, az általa készített variánsok főként az iCraft termékcsaládjába tartoznak majd.

A videókártyás változat létezése nem újdonság, ugyanennél a szervezetnél a Zotac már február közepén jelezte, hogy piacra dob majd GeForce RTX 5050 termékeket.

A memória mennyiségén és típusán túl nem ismertek a GeForce RTX 5050 specifikációi, de biztosra vehető, hogy legfeljebb Full HD felbontásban és alacsony-közepes beállítások mellett lesz képes élvezhető teljesítményt nyújtani a legújabb játékok alatt. Cserébe 200-250 dollár jellegű árazásra lehet számítani, azaz bruttó 100 ezer forint környékén kezdődhet az ára.

