Ne hívjon még szerelőt! Így oldja meg otthon a leggyakoribb technikai problémákat

Lefagyó, akadozó alkalmazások – nem mindig a gép a hibás

Ha egy alkalmazás gyakran lefagy, lassan indul el, vagy váratlanul bezáródik, nem biztos, hogy azonnal újratelepítésre van szükség. Először próbáljuk meg bezárni a programot a Feladatkezelő (Ctrl+Shift+Esc) segítségével, majd indítsuk újra. Ez sokszor elég lehet ahhoz, hogy a rendszer "magához térjen". Ha az alkalmazás továbbra is problémás, ellenőrizzük, van-e elérhető frissítés – lehet, hogy az éppen használt verzió hibás vagy nem kompatibilis a rendszerrel.

A lassulás oka lehet az is, hogy túl sok program fut egyszerre a háttérben. Nyissuk meg a Feladatkezelőt, és nézzük meg, melyik alkalmazás használ sok memóriát vagy processzort – ha például egy böngésző nyitva van több tíz lappal, az erősen terheli a rendszert. Ideiglenes megoldásként újraindítás is segíthet, de hosszú távon érdemes rendszeresen karbantartani a gépet: takarítsuk ki a gyorsítótárat, töröljük a felesleges indítóprogramokat, és futtassunk egy vírusellenőrzést, mert a rosszindulatú szoftverek is okozhatnak hasonló tüneteket.

Nem nyomtat a nyomtató – a klasszikus újraindításon túl

A nyomtatási hibák sok esetben meglepően banális okokra vezethetők vissza. Először győződjünk meg róla, hogy a nyomtató be van kapcsolva, megfelelően csatlakozik a számítógéphez vagy a hálózathoz, és nem villog rajta valamilyen hibaüzenet. Ha a dokumentum elakadt a nyomtatási sorban, azt a „Nyomtatók és szkennerek” menüpontban található várólistában törölhetjük, majd próbáljuk újra elindítani a nyomtatást. Sokszor segít, ha a nyomtatót kikapcsoljuk, majd újra bekapcsoljuk – sőt, ha lehet, a számítógépet is indítsuk újra.