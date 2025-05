Erős és biztonságos az új Lenovo ThinkPad

A billentyűzet remek, mint minden ThinkPadnél.

Teljesítmény és hardver

A Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition az Intel Core Ultra 7 processzorral van felszerelve, amely a legújabb generációs Intel processzorok közé tartozik, és kifejezetten a mobil munkavégzéshez lett optimalizálva. A processzor integrált Arc X grafikus vezérlővel rendelkezik, amely elegendő teljesítményt nyújt a mindennapi feladatokhoz, irodai munkához és multimédiás tartalmak fogyasztásához, de még a nem túl komoly erőforrást igénylő játékokhoz is. A 32 RAM gyors és hatékony munkavégzést tesz lehetővé, még több alkalmazás egyidejű futtatása esetén is. Az 1TB-os SSD tárhely gyors adatátvitelt és elegendő helyet biztosít a fájlok tárolásához még akkor is, ha a családi képeket és videókat is szeretnénk ezen a gépen elmenteni. A laptop kiváló hűtési rendszere, mely a készülék alján elhelyezett ventilátorrendszerre és a ravaszul eköré tervezett komolyabb hőtermelő hardverek elhelyezésére épül hatékonyan vezeti el a hőt, így a teljesítmény stabil marad még hosszabb terhelés alatt is.

A hűtőrendszer nagyon okosan lett kialakítva a gép alján.

Akkumulátor és üzemidő

Az üzleti laptopok esetében az üzemidő kiemelten fontos szempont. A X9 Aura Edition [akkumulátor kapacitása] akkumulátorral rendelkezik. A tesztek során a laptop vegyes használat, tehát szövegszerkesztő programok, böngésző és videók futtatása mellett 8-10 órát bírt ki töltés nélkül. A gyorstöltés funkcióval pedig nagyon hamar újrakezdhetjük az akkuk használatát és egy óra alatt 80%-os töltöttséget érhetünk el teljesen lemerült akkuról.

Csatlakozók és bővíthetőség

A X9 Aura Edition rendelkezik a legfontosabb csatlakozókkal a perifériák csatlakoztatásához. A laptopon található csatlakozók elhelyezése átgondolt: a bal oldalon egy USB-C (Thunderbolt 4) port és egy HDMI 2.1 port található, míg a jobb oldalon egy további USB-C port és egy 3.5 mm-es kombinált audio jack foglal helyet.

Biztonság és extrák

A ThinkPad laptopok a biztonság terén is kiemelkedőek. A X9 Aura Edition rendelkezik természetesen ujjlenyomat-olvasóval és a kamerája alkalmas a Windows Helló használatára, ami azt jelenti, hogy arcfelismeréssel is feloldhatjuk a gépet. Mivel pedig ez egy üzleti felhasználásra épített laptop, rendelkezik speciális TPM 2.0 biztonsági chippel és gombnyomásra letiltható webkamerával is. A ThinkPad sorozatban megszokott ThinkShield biztonsági csomag pedig további védelmet nyújt az adatoknak és a felhasználónak.