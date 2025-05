Ujjlenyomattal oldható fel a titkosított pendrive

Régi nóta, hogy a pendrive-hoz hasonló külső adattárolókat érdemes titkosítani, hiszen könnyen elveszíthető és ellopható eszközökről van szó, a köddé válásuk esetén a megtalálójuk vagy a tolvaj hozzáfér a rajtuk lévő adatokhoz.

Ujjlenyomattal oldható fel a Twopan Nano SSD külső háttértár

Fotó: Twopan / Kickstarter

Ehhez képest a pendrive-ok és hasonló eszközök titkosítása a mai napig súlyosan problémás, a fogyasztók többsége azt sem tudja, hogy miként álljon neki. Ez ráadásul a kisebbik gond, a lehetőségek netes kereséssel való feltérképezése esetén gyorsan kiderül, hogy a titkosítás nagyon macerássá tenné az adattároló használatát, plusz kompatibilitási gondokat szül, ha több számítógépen és eltérő típusú eszközzel szeretnék használni a háttértárat.

Most egy olyan termék tűnt fel a Kickstarter közösségi finanszírozós oldalon, amely egy az egyben megoldaná a teljes problémakört. A Twopan Nano SSD egy USB-C portot használó külső háttértár, 512 GB kapacitású, és beépített ujjlenyomat-olvasóval oldható fel.

A kezdeti beállítását követően a mütyür és 5 grammos eszköz teljesen a saját hatáskörében intézkedik a rámásolt adatok titkosításáról. Ha be lesz dugva egy eszközbe, akkor az ujjlenyomat-olvasóján keresztül fel oldani, aztán pedig ugyanúgy használható, mint bármely pendrive vagy külső merevlemez.

A megoldásnak hála semmiféle szoftver telepítésére sincs szükség az adattitkosítás kényelmes igénybe vételéhez, miközben minden elképzelhető eszközzel kompatibilis marad az adattároló.

A Twopan Nano SSD számítógépek mellett például telefonokkal, tabletekkel, okostévékkkel, videókamerákkal, játékkonzolokkal is használható, azokat nem érdekli, hogy a maga térfelén milyen szokatlan dolgokat tesz a háttértár.

A termék nem csak a könnyű titkosítás és a széles körű kompatibilitás miatt érdekes, de a legfeljebb 450 MB/s adatmásolási sebesség, az IP65 víz- és porállóság, továbbá a 10 méteres zuhanások túlélése is jól hangzik. Mindezek után még az ára is barátságos, a kickstarteres támogatók legszerencsésebb része augusztusi szállítással akár 59 dollárt is beszerezhette, de a végső ajánlott fogyasztó ára 119 dollár lesz, ami nettó 42 ezer forintot jelent.