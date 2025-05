Ilyen egy ideális füles a városi forgatagban

A 17x12 mm-es nagy érzékenységű meghajtók, a neodímium mágnesek és a titánbevonatú membránok kombinációja erőteljes basszust, tiszta közép- és magas hangokat biztosít.

Akkumulátor és töltés

A FreeArc fülhallgató egyetlen töltéssel akár 7 órás zenelejátszást tesz lehetővé, míg a töltőtokkal együtt ez az idő akár 28 órára is meghosszabbítható. A gyors töltés funkciónak köszönhetően 10 perc töltés után akár 3 órás lejátszási idő is elérhető. A teljes feltöltés mindössze egy órát vesz igénybe, így a felhasználóknak nem kell hosszú ideig várniuk a használatra. Ezek természetesen a gyári adataok, nálunk valamivel rövidebb ideig bírta a füles, de az az igazság, hogy a kényelmes viselés dacára is nehez tudunk elképzelni ezzel egy hétórás folyamatos használatot. Hosszabb utazásra például sokkal szívesebben indulunk egy komolyabb fejhallgatóval, így a Huawei FreeArc üzemideje inkább az ingázáskor lesz érdekes, azt pedig bőven kibírja akkor is, ha mondjuk Székesfehérvárról járunk be Budapestre minden nap.

A füles saját bölcsőjében töltődik, ami a megszokottnál egy pict nagyobb és sajnos vezeték nélkül nem tölthető.

Tartósság

Az IP57-es minősítésnek köszönhetően a FreeArc ellenáll a por és a víz behatolásának, így esőben vagy intenzív edzés során is biztonságosan használható. A szilikonborítás és a masszív kialakítás hozzájárul a hosszú élettartamhoz, míg a Ni-Ti alakmemóriás ötvözet biztosítja a fülhallgató formájának megőrzését még intenzív használat mellett is.