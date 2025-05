Egy külön háztartási helység kell ennek a vasalónak

A vasalótalp jól siklott a különböző textíliákon, nem tapasztaltunk kellemetlen akadozást. A talp kialakítása valóban segített a gombok és a gallérok környékének precízebb vasalásában. A csepegésgátló rendszer működött, nem hagytak víznyomokat a ruhákon.

A beépített vasalóállvány – okos megoldás vagy kompromisszum?

A rendszer egyik különlegessége a beépített vasalóállvány. Ez egyrészt praktikus, hiszen nem kell külön helyet keresnünk a forró vasaló letételére. Másrészt viszont a mérete talán egy picit kicsi, különösen, ha nagyobb ruhadarabokat vasalunk. Viszont nagyon tetszett, hogy az állvány felállítható, így ingeket zakókat, blézereket is felakaszthatunk rá, a vasaló pedig természetesen állított helyzetben is használható, így függőlegesen is ki lehet gőzölni például az érzékenyebb ingeket, blúzokat vagy akár függönyöket. Ez egy olyan funkció, ami sokoldalúbbá teszi a készüléket, és valóban hasznos lehet a mindennapokban.

A vasalóállvány (és a vasaló maga is) állítva is használható, így könnyen kigőzölhetjük a kisebb gyűrődéseket az ingekből.

Vízkő elleni védelem és karbantartás

A gőzölős vasalók Achilles-sarka a vízkőlerakódás. A Philips 8500 kettős fűtési rendszerrel rendelkezik, ami megakadályozza a vízkő képződést és így a készüléket nem is kell semilyen furmányos módon vízkőteleníteni. Ez egy nagyon jól hangzó ígéret, de sajnos egy teszt ezt sem tudja igazán igazolni vagy cáfolni. Csak hosszas használat során derülhet ki az igazság, de az biztos, hogy nálunk két hét alatt semilyen vízkő nem jelent meg a vasaló fúvókáiban.

Összegés: kényelem a praktikusság rovására?

A Philips All-in-One 8500 gőzölős vasalórendszer egy érdekes koncepció, ami a kényelmet helyezi előtérbe azzal, hogy egyetlen egységbe integrálja a gőzállomást és a vasalót. A használat során a gőzteljesítménnyel és a vasalási élménnyel összességében elégedettek voltunk. A beépített vasalóállvány egy okos és sokoldalú megoldás, különösen a függőleges gőzölés lehetősége miatt. Azonban azt is látnunk kell, hogy ez a rendszer a mérete miatt már egy fix helyet igényel a lakásban, nem olyan könnyen elpakolható, mint egy hagyományos vasaló. Ez kisebb lakásokban vagy ahol fontos a helytakarékosság, komoly szempont lehet. De ha valaki hajlandó áldozni egy kis helyet a tárolásra cserébe a gyorsabb és sokoldalúbb vasalásért, valamint a függőleges gőzölés lehetőségéért, akkor ez a rendszer egy jó választás lehet. Azonban, ha a kompakt tárolás a legfontosabb szempont, akkor érdemes lehet más megoldást keresni. Ahogy akkor is, ha a pénztárcánk nem elég mély, mert a 135 000 forintos ár manapság sokaknak messze túl van azon az összegen, amit egy vasalóra tudnak szánni. Legyen az bármennyire is nem csak vasaló, hanem minden-az-egyben gőzállomás.