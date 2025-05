Ennek a hírnek nagyon fognak örülni az iPad-felhasználók

Vannak olyan dolgok az életben, amelyeknek a megértése messze túlmutat az emberi elme határain, például a WhatsApp csevegőt Apple iPaden használni próbáltak el sem tudták képzelni, hogy az miért nem érhető appként a táblagépeikre. Különösen mivel iPhone-os app emberemlékezet óta létezik belőle, az androidos appja pedig mobilok mellett tableteken is használható.

Évtizedes késéssel érkezik iPad-re a WhatsApp. Fotó: Sebastiaan Chia / Unsplash

Tizenöt év után most megtörtént a jég, a Meta tulajdonában lévő csevegő appja immáron iPad táblagépekre is telepíthető az Apple App Store kínálatából. További jó hír, hogy a másfél évtizedes késésért cserébe az új táblagépes app legalább támogatja a számítógépszerű ablakkezelést kínáló Porondmestert, a két ablak egymás mellé helyezését lehetővé tevő Split View nézetet, továbbá az egyik ablak másik elé húzását kínáló Slide Over nézetet.

Magyarán úgy működik, mint ahogy azt elvárják a felhasználók, főleg ha egyszerre több alkalmazás képét is látni szeretnék az iPadjük kijelzőjén.

Aki nagyon szerette volna, az a böngészős felületének betöltésével eddig is használhatta az iPadjén a WhatsAppot, azonban rejtély volt, hogy miért nem érhető el tisztességes alkalmazásként.

