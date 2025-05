Nagyot drágultak az Xbox Series konzolok

Váratlannak nem mondható, de a meglévő és a jövőbeli xboxos játékosok számára egyaránt borzasztó hírrel indította a májust a Microsoft: majdnem minden drágult. A cég világszerte megemelte a konzolok és a kontrollerek árait, továbbá közölte, hogy a Nintendo Switch 2 játékai után szabadon az idei ünnepi szezontól érkező egyes termékei 70 helyett már 80 dollárért válnak elérhetővé.

A Nintendo és a Sony után a Microsoft is árakat emelt

Fotó: Padraig Treanor / Unsplash

Az európai piacokon az Xbox Series gépek árai egységesen húszezer forintnak megfelelő 50 euróval emelkedtek, így az 512 GB-os Xbox Series S konzol 350 euróba (~141 ezer forintba), az Xbox Series X modell 600 euróba (~242 ezer forintba), míg a 2 TB háttértárú Xbox Series X immáron 700 euróba (~283 ezer forintba) kerül.

A konzolokon túl az Xbox Wireless Controller játékvezérlők árai is felmentek, azonban csak 5 euró pluszokról van szó, így ezek nem váltak nagyságrendi szinten drágábbá. Az amerikaiaknak a headsetekért is enyhén többet kell többet kell majd fizetniük, de az európai vevőket ez nem érinti.

A Microsoft tájékoztatása szerint a Game Pass havidíjas játékbérlő ára ezúttal nem emelkedik.

Nem csak a Nintendo és a Microsoft jelentett be áremeléseket, nemrég a PlayStation 5 Digital Edition és a PS Plus is drágult.

