Már az okostévéket is uralja a YouTube

Az okostévék általános elterjedésével a tévén megtekintett tartalmak forrása is változni kezdett. A Nielsen legfrissebb adatai alapján a számítógépek és a mobileszközök után már az okostévéken is szilárdan megvetette a lábát a YouTube, az idei első negyedévben a tévét használó amerikaiak idejének legnagyobb szeletét a rajta elérhető tartalmak megtekintése vitte el, ráadásul egymást követő három hónapban is képes volt megtartani a vezető pozíciót.

Fotó: MAHZA D'BRATA / Unsplash

Áprilisban a tévéző amerikaiak idejének 12,4 százalékát vittel el a YouTube-on elérhető tartalmak megtekintése, ami érdemi ugrás a márciusi 12%-hoz, és jelentős előrelépés az egy évvel korábbi 9% piaci részesedéshez képest.

A piacvezetővé vált YouTube olyan tartalomszolgáltatókat utasított maga mögé a nézők figyelméért folytatott harcban, mint a Disney, a Paramount, az NBCUniversal, a Netfix, továbbá a FOX.

Az ügyhöz kapcsolódóan a YouTube nemrég maga jelentette be, hogy az idei első negyedévben az okostévé volt a használatának elsődleges eszköze az amerikaiak körében.

