007 First Light: új küldetésen a fiatal James Bond

A Hitman-játékokról ismert dán IO Interactive hivatalosan is leleplezte következő nagy projektjét, a 007 First Light című videojátékot. A Bond-franchise ezen adaptációja különleges helyet foglal el a videojátékok világában, hiszen nem egy filmsorozaton alapuló feldolgozásról van szó, hanem egy teljesen új eredettörténetről, amely a világ leghíresebb kémjének korai éveit mutatja be. A játékhoz frissen megjelent előzetes bepillantást enged Bond első bevetésébe – ahol még nem rendelkezik teljes 00-ügynöki jogosultsággal, de már a kivételes képességei révén figyelmet követel magának.

007 First Light: egy James Bond eredettörténet.

A történet: mielőtt a világ Bondot megismerte

A 007 First Light nem a megszokott, kifinomult, martinis kémmel kezd. Ehelyett egy fiatal, szinte tapasztalatlan tengerésztisztet ismerhetünk meg, akit az MI6 azért szemel ki a híres „00” programra, mert egy tengeri incidens során rendkívüli bátorságról és találékonyságról tett tanúbizonyságot. A történet az első küldetés köré épül: Bondnak meg kell találnia egy eltűnt ügynököt, az úgynevezett 009-est, miközben bizonyítania kell, hogy méltó a státuszra.

A narratív ív célja, hogy a játékosok átélhessék, miként válik James Bond azzá az ikonná, akit az évtizedek során ismertté vált. A fejlesztők kiemelték, hogy Bond karaktere itt még formálódik: nem a tökéletes ügynök, hanem egy „veszélyes szabadcsapat”, akinek meg kell tanulnia, mikor hasznos az erő, a manipuláció vagy a csendes megfigyelés.

Játékmenet: több út, egy cél

Az IO Interactive nagy tapasztalattal rendelkezik a lopakodós-akció műfajban, így nem meglepő, hogy a 007 First Light egy nyitott struktúrájú, taktikai akciójáték lesz. A játékosok dönthetik el, hogyan teljesítenek egy-egy küldetést – beosonva az épületbe, diplomáciával vagy fegyverrel a kézben.

A küldetések újrajátszhatóságát a „modifikátorok” és alternatív megközelítések növelik. A fejlesztők hangsúlyozták, hogy a játékos döntései és stílusa nemcsak a küldetések kimenetelére, hanem Bond karakterfejlődésére is hatással lesznek.

A világ és a karakterek

A játék során Bond több egzotikus és emlékezetes helyszínt jár be: hegyvidéki szállodákat, titkos laboratóriumokat, luxusklubokat és konferenciatermeket. A készítők célja egy olyan világ megalkotása, amely ugyan fiktív, de mégis földhözragadt – egy hiteles világ, ahol egy valódi ügynök mozog.