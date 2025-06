Humanoid robotfutárokat tesztel az Amazon – ez lenne a kézbesítés jövője?

Az Amazon újabb lépést tett a logisztikai innováció felé: a vállalat San Franciscóban humanoid robotokat tesztel, amelyek képesek lehetnek a jövőben házhoz szállítani a csomagokat. A robotokat egy zárt, tesztelési célokra kialakított “humanoid parkban” vetik be, ahol valós körülményeket modellezve vizsgálják, hogyan birkóznak meg az emberi környezet kihívásaival. A cél: olyan gépeket fejleszteni, amelyek az emberi futárokat kiegészítve gyorsabbá, pontosabbá és hatékonyabbá teszik a kiszállítási folyamatokat.

Az Amazon robotizálná a csomagok kiszállítást. A kép illusztráció A kép illusztráció

A projekt különlegessége, hogy ezek a robotok nem egyszerű gépek, hanem mesterséges intelligencia segítségével képesek környezetük értelmezésére, döntések meghozatalára, és komplex fizikai mozdulatok – például ajtónyitás vagy csomagátadás – végrehajtására. Az Amazon saját fejlesztésű AI-megoldásait alkalmazza, ugyanakkor a robotok hardverét egyelőre külső partnerek szállítják, például az Agility Robotics vagy a Figure AI.

A vállalat célja állítólag nem az, hogy lecserélje az emberi futárokat, hanem hogy új eszközöket vezessen be a megnövekedett rendelésmennyiség kiszolgálására – különösen azokon a területeken, ahol a munkaerőhiány már most is gondot jelent.

A robotok prototípusai képesek tárgyakat felemelni, navigálni akadályok között, és alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez – akár esőben, akár lépcsőn közlekedve.

A fejlesztésben az Amazon Prime Air tapasztalatait is hasznosítják, amely a drónos kézbesítési kísérletek révén már számos problémára talált kreatív megoldást a szállítási lánc utolsó szakaszában. Most ezeket a tapasztalatokat ötvözik a robotikával, hogy egy hibrid, földön mozgó és emberhez hasonló viselkedésű robotfutárt hozzanak létre.

A társadalom azonban nem mentes az aggályoktól. Több szakértő felhívta a figyelmet a személyiségi jogokkal, a biztonsággal és a társadalmi elfogadottsággal kapcsolatos kérdésekre. A robotok mozgása, viselkedése és jelenléte a hétköznapi térben még számos megválaszolatlan etikai dilemmát vet fel.

Az Amazon azonban hisz a technológia hosszú távú előnyeiben. Szerintük a humanoid robotok nemcsak gyorsabbá és olcsóbbá teszik a kézbesítést, hanem hozzájárulnak egy fenntarthatóbb, kiszámíthatóbb logisztikai ökoszisztéma kiépítéséhez is. Az is igaz ugyan, hogy ezek a robotok nem fizetnek adót és semilyen módon nem járulnak hozzá a társadalom fenntartásához, kivéve persze hogy még gazdagabbá teszik majd az óriáscéget, akinek a robotmunkások dolgoztatásakor már nem kell olyan dolgoktól tartania, mint a szakszervezet vagy emberi jogok.