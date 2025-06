Tűzveszélyes powerbanket hív vissza az Anker

Nem csak a noname márkák olcsó powerbankjei lehetnek tűzveszélyesek, most a közismert és jó megítélésnek örvendő Anker márka is megégette magát. A vállalat óriási léptékű visszahívást jelentett be a PowerCore 10000 (A1263) modellre, ebből 2016 júniusa és 2022 decembere között 1,158 millió darabot értékesített az Amazon, a Newegg, továbbá az eBay online piactereken.

Hivatalosan csak online értékesítette a PowerCore 10000 (A1263) modellt az Anker

Fotó: Anker

Az Anker és az amerikai fogyasztóvédelem közös tájékoztatása szerint a termékek túlmelegedhetnek és kigyulladhatnak. A felek 19 esetről tudnak, amiből kettő járt orvosi ellátást nem igénylő égési sérüléssel, tizenegy pedig anyagi kárt okozott összesen 60 700 dollár értékben.

Az Anker arra kéri az amerikai vásárlókat, hogy azonnal fejezzék be a powerbank használatát, és a webhelyén közzétett űrlapon át vegyék fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatával. Itt két opciójuk lesz, vagy egy újabb PowerCore 10000 (A1388) típusú powerbanket, vagy az Anker.com webshopban beváltható, 30 dolláros ajándékkártyát kérhetnek.

A gyártó nem árulta el, hogy mit kezdjenek a potenciális tűzveszélyes powerbankjükkel a vevők, nem kell visszaküldeniük.

