Jobb lehet az idei iPhone mobilok üzemideje

Nincs már sok hátra az idei iPhone 17 mobilcsalád debütálásáig, az Apple várhatóan szeptemberben fogja majd bemutatni a termékeket. A normál modellek esetében nem kell nagy szenzációra számítani, a generáció legnagyobb és legérdekesebb dobását az állítólag rosszul fogyó Galaxy S25 Edge-dzsel rivális, szuper vékony iPhone 17 Air jelentheti.

Az üzemidő javítása jelen esetben több valódi értékkel bírhat, mint a teljesítmény növelése

Fotó: Thujey Ngetup / Unsplash

Most kínai forrásból fenntartásokkal kezelendő pletykák érkeztek az iPhone 17 szériában használni kívánt Apple A19 és Apple A19 Pro chipek kapcsán. A forrás szerint ebben a chipgenerációban az Apple nem a teljesítmény, hanem a hatékonyság növelésére fókuszált, csökkenteni kívánta a rendszerlapkák melegedését és fogyasztását.

A fogyasztás csökkentése kritikusnak bizonyulhat az iPhone 17 Air miatt, hiszen a vékonysága miatt a megszokottnál jóval kisebb kapacitású akku lesz benne, ennek ellenére elfogadható akkus üzemidőt kell felmutatnia.

A Galaxy S25 Edge is emiatt kapta a legtöbb kritikát, drága és prémium mobilhoz képest szokatlanul gyenge az üzemideje, használati szokásoktól függően akár nap közben is töltésre szorul.

A forrás szerint a hatékonyságra való fókuszálás ellenére az A19 és az A19 Pro is valamelyest gyorsabb lesz az elődjéhez képest, csak nem jelentős mértékben, így csúcs teljesítményre akár alul is maradt a Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy chippel szemben. Ha ez meg is történik, az gyakorlati problémát nem jelent, az Apple idei processzorai biztosan a világ legerősebb rendszerlapkái közé tartoznak majd.

