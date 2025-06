Az Apple bemutatta, hogyan húzza újra a régi ötleteket 2025-ben

Óriási szerencse, hogy az Apple már szinte minden eszközére külön operációs rendszert dedikált, hiszen, így egy bejelentése olyan lazán elhúzható másfél óránál is hosszabbra, hogy még újdonságokat is alig kell beleszőni. Elég elmondani, hogy lány operációs rendszeren lehet mesterséges intelligencia által generált hátteret választani és hány beépített csatprogrammal lehet szintén hátteret váltani amire felsorolják az iOS, iPadOS, watchOS, tvOS, macOS neveket, már el is telt az idő fele.

Minden Apple operációs rendszer új verziószámot kapott.

A nyitóelőadásban például Tim Cook bejelentette, hogy az Apple idén aktuális évekkel egyező verziószámot vezet be, így az iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS és visionOS (ugye?) is a 26-os számmal folytatódik, összhangban a 2026-os évvel, mert… miért is ne? Legalább nem kell többé azon gondolkodni, melyik verzió mit tud – most már egyformán keveset újítanak.

Az Apple nagy dobása idén a „Liquid Glass” dizájn volt, ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy minden áttetszőbb és fényesebb lett. A felület valóban látványos, csak épp semmi újat nem tesz hozzá a funkcionalitáshoz – legfeljebb az akksit meríti gyorsabban. Az iPhone zárolási képernyője „dinamikusan alkalmazkodik” a háttérképhez, ami leginkább azt jelenti, hogy az óra odébb csúszik, ha zavarja a képet. Lenyűgöző, nem?

A Messages alkalmazásban már lehetőség van szavazások, testreszabott csoportos háttérképek alkalmazására, továbbá Genmoji használható emojik generálására, valamint integrált Image Playground és ChatGPT-funkcióval is bővült az élmény.

iOS 26 – átlátszó felületek, intelligens üzenetek, élőfordítás

A bemutatón Craig Federighi felfedte az iOS 26 érintő újdonságait: Szerinte az új „Liquid Glass” fejlesztés mellett erőteljes UI-frissítések jönnek, továbbfejlesztett Kamera és Safari felületekkel. A Telefon applikáció új funkciói között szerepel a Call Screening és a Hold Assist, amelyek segítik kiszűrni a kéretlen hívásokat és elkerülni a várakozásokat. Az Üzenetek kapott csoportos háttérképet, szavazás funkciókat, AI-alapú javaslatokat és Genmoji emojikat.