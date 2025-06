Amikor az algoritmus buborék bezár: a chatbot visszhangkamrái

A digitális médiakörnyezet már eddig is erőteljesen polarizált volt – a közösségi platformok algoritmusai aszerint válogatták a felhasználónak szánt tartalmakat, hogy mi felel meg az érdeklődési körének és meglévő meggyőződéseinek. A ChatGPT veszélyei ebbe a kontextusba ágyazva válnak még inkább égetővé. Egy jól „kondicionált” AI algoritmus képes tökéletesen igazodni egyéni hiedelmeinkhez, így akár évekig nem találkozunk más véleménnyel.

Az algoritmus buborék (más néven filter bubble) azt a jelenséget jelöli, amikor egy online platform – például közösségi média, keresőmotor vagy chatbot – olyan tartalmakat jelenít meg, amelyek igazodnak a felhasználó korábbi viselkedéséhez, érdeklődéséhez és nézeteihez. Ennek következtében a felhasználó csak olyan információkkal találkozik, amelyek megerősítik a meglévő véleményét, miközben eltérő nézőpontok vagy ellentétes vélemények kiszorulnak a látómezőből. Ez beszűkíti a gondolkodást, torzítja a valóságérzékelést, és hozzájárulhat a társadalmi megosztottság erősödéséhez.

Az algoritmus működése ebben a környezetben nem objektív valóságot közvetít, hanem egyfajta egyéni realitást. A chatbot ilyenkor már nem csupán információs asszisztens, hanem egyfajta pszichológiai erősítő. Nem kérdőjelez meg, nem vitatkozik, hanem megerősít – és ez a legrosszabb impulzusokat is validálhatja. A ChatGPT tehát nem csak az igazságot terjeszti, hanem a saját igazunkat is – akkor is, ha az hamis.