ChatGPT-leállás: Mi történt a legismertebb mesterséges intelligenciával?

A ChatGPT, az OpenAI népszerű mesterséges intelligencia chatbotjának felhasználói június 10-én, kedden széles körű leállást tapasztaltak. A felhasználók világszerte problémákról számolnak be a szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban, ami rávilágít arra, mennyire támaszkodunk már erre az eszközre.

A leállás délelőtt kezdődött, és két órával az első jelentések után, 13:45-kor még mindig nem találtak rá megoldást. A hibát mind az ingyenes, mind a fizetős ChatGPT Plus-előfizetők tapasztalják világszerte. Egy felhasználó, Keith Ohióból, arról számolt be, hogy az alkalmazáson és a weben is hibák lépnek fel, valahányszor gépelni próbál. Mások lassú válaszidőre, pufferelési problémákra, sőt furcsa, szokatlan aktivitásra utaló üzenetekre is panaszkodtak.

A leállás nem csak a ChatGPT-t érinti; az OpenAI mesterséges intelligencia alapú videógeneráló eszköze, a Sora is problémákkal küzd. Az OpenAI közölte, hogy vizsgálja a problémákat. A kialakult helyzet frusztrációt okoz a felhasználók körében, különösen azoknál, akik munkájukhoz vagy tanulmányaikhoz – például vizsgákra való felkészüléshez – is használják a platformot. Egyelőre nem tudni, mikor áll helyre teljesen a szolgáltatás. Mi is követjük az eseményeket és jelezzük, ha bármilyen információ birtokába kerülünk.

