Nem tűnnek el végleg, a ChatGPT mégis megőrzi a törölt beszélgetéseket

Az OpenAI hivatalosan is megerősítette, hogy bizonyos törölt ChatGPT-beszélgetések nem tűntek el véglegesen – legalábbis nem most. Egy amerikai szövetségi per során az ügyben illetékes bíróság dokumentummegőrzési kötelezettséget rendelt el, amely alapján a vállalatnak ideiglenesen meg kell őriznie a felhasználói adatokat, még akkor is, ha azok a platformról el lettek távolítva.

Mégsem törlődnek a beszélgetéseink a chatgpt-vel.

Fotó: Juicy SEPTEMBER / Shutterstock

Ez a gyakorlat ugyan a peres eljárásokban bevett jogi követelmény, mégis komoly adatvédelmi kérdéseket vet fel. A felhasználók joggal érezhetik úgy, hogy az „adattörlés” nem jelent valós megsemmisítést, hanem csupán láthatatlanná tételt – legalábbis egyes esetekben.

Az átláthatóság határai

Az OpenAI szerint a beszélgetések megőrzése kizárólag jogi célból történik, és nem kerülnek sem elemzésre, sem más célú feldolgozásra. A cég szóvivője hangsúlyozta, hogy az érintett adatokhoz csak egy szűk technikai és jogi csapat fér hozzá, és azokat kizárólag a per előkészítéséhez kapcsolódóan kezelik.

Ugyanakkor ez felveti azt a dilemmát, amit a digitális adatkezelés régóta hordoz: mennyire „végleges” egy törlés, ha az adat valójában fizikailag még tárolva van egy szerveren? Az adatvédelmi aktivisták és a technológiai etika szakértői szerint ez a helyzet újabb érv lehet a szigorúbb szabályozások és az átláthatóbb működés mellett.

A ChatGPT, a GDPR és az amerikai jog összeütközése

Az európai felhasználók számára különösen érzékeny ez a kérdés, hiszen az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, a GDPR, kifejezetten előírja a „felejtéshez való jogot”. Ennek értelmében a felhasználó kérésére minden személyes adatot véglegesen törölni kell, és az nem maradhat semmilyen formában visszakereshető.

Az Egyesült Államokban azonban a szabályozás kevésbé szigorú, és a bíróságok által elrendelt adatmegőrzési intézkedések felülírhatják a platform saját adatkezelési gyakorlatát. Ez a jogi kettősség komoly kihívások elé állítja a globálisan működő techcégeket – és egyre inkább tudatosítja a felhasználókban, hogy a digitális törlés nem feltétlenül jelent megsemmisítést.