Milliók nézték tehetetlenül a ChatGPT összeomlását

A digitális világ jelentős fennakadással küzd: a ChatGPT, az OpenAI zászlóshajója, egy széles körű leállás áldozata lett, amely globálisan érintette a felhasználókat. A problémák, amelyek nem csupán az ingyenes felhasználókat, hanem a fizetős ChatGPT Plus előfizetőket is sújtották, rávilágítottak arra, mennyire építettük be életünkbe a mesterséges intelligenciát, és milyen sebezhetőek vagyunk, ha az váratlanul elérhetetlenné válik.

Szép lassan kezd helyreállni a ChatGPT rendszere.

A ChatGPT leállásának kezdete és kiterjedése

Az OpenAI hivatalos rendszerállapot-jelentése szerint a problémát technikai karbantartás és váratlan hálózati zavar okozhatta, amely a szerverek globális elérését is befolyásolta. A vállalat nem sokkal később elismerte a hibát, és közölte, hogy dolgozik az elhárításán.

A felhasználók percek alatt észlelték a hibát

A ChatGPT rendkívüli népszerűségének köszönhetően a leállás pillanatok alatt híre ment a közösségi oldalakon, különösen az X-en (korábbi nevén Twitter), valamint a Reddit mesterséges intelligenciával foglalkozó fórumain. A legtöbben frusztrációjuknak adtak hangot, de akadtak olyanok is, akik vicces mémekkel reagáltak a technológiai óriás „hallgatására”.

A Downdetector statisztikái szerint a hiba első hulláma magyar idő szerint 9:28 körül kezdődött, és 14:30-kor még tartott a legsúlyosabb fázis – ekkor gyakorlatilag senki nem fért hozzá a szolgáltatáshoz. Ezt követően fokozatosan állt helyre a rendszer.

Mi történik, ha elhallgat az MI?

Egyre többen használják a ChatGPT-t nemcsak személyes, hanem munkahelyi célokra is – szövegírásra, programozási feladatokra, ügyfélszolgálati támogatásra, vagy épp tanulási segédletként. A néhány perces vagy akár félórás leállás is komoly fennakadást okozhat például a tartalomgyártásban, fejlesztésben vagy kutatásban dolgozók számára.

A mostani leállás újra emlékeztetett arra, hogy még a legfejlettebb rendszerek is sebezhetők – különösen, ha az MI-alapú szolgáltatások túlzott centralizációja miatt egyetlen pont meghibásodása is globális következményekkel járhat.