16 milliárd dolláros beruházással próbálják felpörgetni az amerikai chipgyártást

A GlobalFoundries 16 milliárd dolláros beruházást jelentett be két amerikai gyára bővítésére. A cél: kielégíteni a mesterséges intelligencia és mobiltechnológia iránti egyre növekvő chipkeresletet, és csökkenteni az USA külföldi félvezetőgyártóktól való függőségét.

A mesterséges intelligencia és mobiltechnológia egyre növeli a chipgyártás iránti keresletet.

Az Egyesült Államok hosszú ideje igyekszik csökkenteni az olyan külföldi chipgyártóktól való függőségét, mint amilyen a tajvani TSMC vagy a koreai Samsung. A pandémia alatt kibontakozó ellátási zavarok rávilágítottak arra, hogy a chiphiány milyen mélyreható zavarokat okozhat az autóipartól kezdve a fogyasztói elektronikáig. A GlobalFoundries most bejelentett fejlesztése két helyszínt érint: a New York államban található Malta településen lévő gyárat, valamint a vermonti Essex Junction létesítményt. A beruházás több ezer új munkahelyet teremthet, és az USA egyik legfontosabb hazai chipgyártójává erősítheti meg a GlobalFoundries pozícióját.

Az USA így visszanyerheti vezető szerepét a chipgyártás terén

A projekt részében új gyártósorokat építenek ki, bővítik a K+F részeget, és növelik a kapacitást olyan alkalmazások kiszolgálására, mint a mesterséges intelligencia, az 5G hálózatok, az autóipari szenzorok vagy az adatcentrumok. A GlobalFoundries emellett szoros partnerségben áll olyan technológiai óriásokkal, mint az Apple, a Qualcomm vagy az AMD, akik szintén részesednek az amerikai chipgyártási kapacitás erősítéséből.

A beruházást az amerikai kormány is támogatja, részben a CHIPS and Science Act keretében, amely több milliárd dolláros állami finanszírozást biztosít a hazai chipgyártás fellendítésére. A GlobalFoundries lépése nem csupán technológiai, hanem geopolitikai üzenet is: az Egyesült Államok nem akar kiszolgáltatott lenni a keleti és délkelet-ázsiai chipgyártásnak.

A piaci elemzők szerint a mostani bővítés egy fontos mérföldkő lehet abban a törekvésben, hogy az USA ismét visszanyerje vezető szerepét a globális technológiai ellátási láncban. A mesterséges intelligencia fejlődésével a nagy teljesítményű, energiatakarékos és gyors chipek iránti kereslet csak növekedni fog. A GlobalFoundries mostani lépése ennek az igénynek próbál megfelelni és megerősíteni, hogy az amerikai gyártás nemcsak versenyképes, hanem fenntartható is lehet.