Átáll Linuxra az egyik dán minisztérium

Az évtizedek során a világ számos országában indultak kezdeményezések a Windows és az Office közigazgatásokban való lecserélésére. Ezek a linuxos projektek jellemzően csődöt mondtak, főként két okból: a dolgozók nem kaptak megfelelő képzést az új szoftverek használatára, továbbá a nyílt forráskódú irodai csomagokban esetenként rosszul jelentek meg vagy működtek a Microsoft Office formátumaiba mentett dokumentumok.

Fotó: Aleksei Zhivilov / Unsplash

A korábbi negatív tapasztalatok ellenére most Dánia digitális ügyekért felelős minisztériuma is megpróbálkozik a Linux és a LibreOffice duóra való átállással. A minisztérium két hullámban kívánja megejteni a Windows és a Microsoft Office lecserélését, a dolgozók egy része június és augusztus között, a maradékuk pedig szeptember és november között kapja meg az új szoftveres környezetet.

A korábbi próbálkozásoktól eltérően a dán minisztérium elsősorban nem spórolási szándékból kíván leszámolni a Microsoft szoftvereivel, hanem digitális szuverenitásra vágyik.

„Ez nem az elszigetelődésről és a nacionalizmusról szól. Nem kell teljesen hátat fordítanunk a globális technológiai cégeknek, több is kínál olyan megoldásokat, amelyek a hasznunkra válnak. Ez most és a jövőben is igaz lesz. Viszont nem szabad olyan függőségi helyzetbe kerülnünk velük, hogy képtelenné váljunk a szabad cselekvésre. Túlságosan sok olyan nyilvános digitális infrastruktúránk van, amely alig néhány külföldi beszállítóhoz van láncolva. Ez sebezhetővé tesz bennünket” – magyarázta a helyzetet Caroline Stage Olsen, Dánia digitális ügyekért felelős minisztere.

