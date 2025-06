A Death Stranding 2 újraírja, mit jelent videojátékkal mesélni

Death Stranding 2: On the Beach - Mindent összevetve

Összességében a Death Stranding 2 méltó utódja az első résznek. A játékmenet bővült, a világ nagyobb, a látvány lenyűgözőbb, és a történet, bár továbbra is rétegzett és különös, képes újra elgondolkodtatni. Kojima nem új játékosokat akar mindenáron megszólítani, hanem saját vízióját követi tovább – és ebben következetesebb, mint valaha. Aki hajlandó lassítani, odafigyelni és beengedni ezt az elvont, mégis meglepően emberi világot, annak a Death Stranding 2: On the Beach maradandó élményt nyújt. Nem azért, mert minden percben szórakoztat, hanem mert emlékeztet: az összeköttetés, a kitartás és az önként vállalt terhek is formálhatnak bennünket. A játék egyelőre Plystation 5-re jelent meg (30 000 forintos áron) és mivel Xbox-ra az előző rész is csak tavaly év végén lett letölthető, így valószínűleg ez is csak hosszabb várakozás után jelenik majd meg a konkurencia kínálatában.