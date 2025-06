Lecsap a levetkőztető appokra a Facebook

Évek óta áll a bál a generatív mesterséges intelligenciás levetkőztető szolgáltatások miatt, ezek hamis meztelen verziót készítenek a feltöltött fotókon lévő személyekről. Az efféle appok az elmúlt olyan két évben szerepeltek sokat a sajtóban, részben mert többször botrány lett abból, hogy iskolás fiúk ezekkel készítettek hamis meztelen képeket a lány diáktársaikról.

Már arra is gondolni kell a fotók közösségi médiában való megosztásakor, hogy felbukkanhatnak MI-vel meztelenített verzióban

Most a Meta is kénytelenné vált lépéseket tenni a levetkőztető appok miatt, miután kutatók és a média egyes képviselői az elmúlt hónapokban többször felhívták rá a figyelmet, hogy tele van efféle szolgáltatások hirdetéseivel a Facebook és az Instagram.

A Meta szerint tilos efféle szolgáltatásokat és appokat reklámozni a szolgáltatásaiban, a gépi hirdetés-ellenőrző rendszere pedig próbálja aktívan kiszűrni ezeket, de a hirdetők rendszeresen túljárnak az eszén, képesek futtatni a tiltott reklámokat a Facebookon és az Instagramon.

Most a Meta bejelentette, hogy a szélmalomharc miatt pert indít a hongkongi székhelyű Joy Timeline HK Limited ellen. Ez a meztelenítő appok egyik nagy és agresszív reklámozója, a gépi rendszereivel és a moderátoraival állandó macska-egér játékot játszva szabálysértő hirdetéseket csempész a Facebookra és az Instagramra. A cég több szolgáltatást is hirdet, a legfontosabbnak ítéltet nyolcezernél is több reklámban hirdette tavaly ősz és idén január közepe között.

Ezen túlmenően az elmúlt hónapokban a Meta részben külső segítséggel új műszaki módszereket dolgozott ki a meztelenítő appok hirdetéseinek automatizált kiszűrésére, a másolataik minél előbbi felismerésére. Ez ténylegesen fontosabb lehet, mint a hongkongi cég ellen indított eljárás, az efféle hirdetők perelgetése önmagában biztosan nem fogja megoldani a problémát.

