A Summer Game Fest 2025 egyik legnagyobb meglepetéseként jelentették be a Game of Thrones: War for Westeros című, valós idejű stratégiai játékot, amelyet a PlaySide Studios fejleszt, a Warner Bros. Interactive gondozásában. A bejelentés nem csupán a fantasy-rajongók figyelmét keltette fel, hanem azokét is, akik évek óta hiányolják a klasszikus Warcraft-stílusú RTS-ek újjáéledését. A játék 2026-ban érkezik PC-re, és a bejelentés óta máris óriási figyelmet kapott.

Game of Thrones: War for Westeros

A War for Westeros célja, hogy a Trónok harca univerzumának sötét, politikával átszőtt és kegyetlen világát valós idejű stratégiai játékként jelenítse meg. A játékosok a Hét Királyság különböző nagyházai – mint a Starkok, Lannisterek, Targaryenek vagy éppen a Baratheonok – élére állva küzdhetnek meg a Vastrón birtoklásáért. A fejlesztők azonban egy merész lépéssel beemelték a természetfeletti szálakat is: játszhatunk az Éjkirályként és irányíthatjuk a Másokat, illetve a halottak seregét is, így akár alternatív történelmi kimeneteleket is kialakíthatunk.

A Game of Thrones bármely házát irányíthatjuk

A játékmenet klasszikus RTS-alapokra épül: erőforrásokat kell gyűjtenünk, katonai egységeket képeznünk, városokat építenünk és fejlesztenünk, majd mindezeket stratégiailag kell felhasználnunk, hogy legyőzzük ellenfeleinket. A játék különlegessége, hogy minden nagyház saját egyedi képességekkel, hősökkel és harci stílussal rendelkezik – például a Targaryenek sárkányokat is bevethetnek, míg a Starkok az északi szövetségesek hűségére támaszkodhatnak. Az Éjkirály irányítása alatt pedig hideglelős, mágikus képességekkel és újraéledő egységekkel operálhatunk.

A stratégiai küzdelem mellett hangsúlyos szerepet kap a diplomácia és az árulás. A játékosok szövetségeket köthetnek, titkos paktumokat üthetnek nyélbe vagy akár elárulhatják korábbi szövetségeseiket – mindezt a hatalom megszerzése érdekében. A fejlesztők szerint ezek a mechanikák elengedhetetlenek a Trónok harca világának hiteles ábrázolásához.

Az előzetes látványvilága és a felvillantott játékelemek alapján a Game of Thrones: War for Westeros nem pusztán egy újabb licenszjáték, hanem egy komolyan vett, összetett stratégiai élménynek ígérkezik, amely a klasszikus RTS-ek és a sorozat rajongóit is képes lehet megszólítani.