Késik a Google új csúcstelefonja

A Google következő generációs csúcstelefonja, a Pixel 10 körül egyre sűrűsödnek a pletykák és a szivárgások. A legfrissebb hírek közt már egy prototípus bukkant fel, és a készülék várható megjelenési dátumával kapcsolatban is új információk láttak napvilágot, amelyek szerint a rajongóknak a korábban reméltnél tovább kell várniuk az új Pixelre.

Google Pixel 10

A TechRadar és más tech-hírportálok is beszámoltak arról, hogy a napokban kiszivárgott fotók egy állítólagos Pixel 10 Pro prototípust ábrázolnak. A képek alapján a készülék külső megjelenésében nem sokban tér el a jelenlegi Pixel 9 Pro modelljétől. A kamera sávja továbbra is megmarad, bár a fém kerete vékonyabbnak tűnik, és az üvegborítása jobban a szélek felé nyúlik. Egy másik jelentős változás a SIM-kártya tálcájának áthelyezése a telefon bal felső élére. Az USB-C port kialakítása is módosult, mindkét oldalán szimmetrikus kivágások láthatók.

Google Pixel 10 szemből.

A prototípus szoftveres oldaláról is érkeztek információk. A képernyőképek szerint a készülék természetesen Android 16-ot futtat, és 16 GB RAM-mal, valamint minimum 256 GB belső tárhellyel rendelkezik.

Ami a megjelenési dátumot illeti, a korábbi várakozásokkal ellentétben, amelyek egy korábbi, akár júliusi vagy augusztusi startot vetítettek előre, a legfrissebb meghívók szerint szerint a Pixel 10 sorozat bemutatójára augusztus 13-án kerülhet sor. Ez megegyezik a Pixel 9 tavalyi bejelentésének időpontjával. A készülékek várhatóan egy héttel később, augusztus 20-án kerülnek a boltok polcaira. Egyes források azonban ennél is későbbi, augusztus 28-i megjelenést valószínűsítenek.

Érdekes módon, a kiszivárgott információk szerint a Pixel 10 alapmodell is hármas kamerarendszert kaphat, beleértve egy teleobjektívet is, ami eddig a Pro modellek sajátossága volt. Ugyanakkor a szenzorok terén lehetséges, hogy a nem-Pro modell visszalépést jelent a Pixel 9 Pro-hoz képest.

Összességében a kiszivárgott prototípus és a megjelenési dátummal kapcsolatos információk izgalmas képet festenek a Google következő zászlóshajójáról. Bár a külső design terén nem várható jelentős változás, a belső hardver és a kamerarendszer fejlesztései ígéretesnek tűnnek. A megjelenési dátummal kapcsolatos bizonytalanság azonban továbbra is fennáll, így a rajongóknak érdemes várni a hivatalos bejelentésre a pontos részletekért.