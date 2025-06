Új részletek szivárogtak ki a Samsung legújabb hajtogatható csúcstelefonjairól

A Samsung Galaxy Z Fold7 és Galaxy Z Flip7 modellekről már eddig is sokat tudtunk, de most még több infó szivárgott ki. A hajtogatható telefonok megjelenési dátuma és ára is kiderült.

Számos pletyka kering már hónapok óta a Samsung Galaxy Z Fold7 és Galaxy Z Flip7 modellekről, de most egy sor új információ is megjelent a megjelenési dátumokról, színekről, tárolási lehetőségekről és a hajtogatható modellek árairól. A Samsung új hajtogatható mobilja július 10-én érkezhet.

Fotó: Amanz / Unsplash / https://unsplash.com/photos/a-cell-phone-sitting-on-top-of-a-table-next-to-a-lamp-y0xA9Rv6oow Egy megbízhatónak tűnő forrás szerint az összehajtható telefonok a tavalyival azonos időpontban kerülhetnek piacra. Azonban a kiszivárogtatók között vita zajlik arról, hogy ez a dátum pontos-e. Minden jel júliusra mutat, hogy illeszkedjen a Samsung zászlóshajó összehajtható telefonjainak 2024-es ütemtervéhez, de várnunk kell, hogy meglássuk, a július 10-i előrejelzés helyes-e. Figyelembe kell venni az időzóna-számításokat is, mivel a Samsung otthona, Dél-Korea mintegy 13 órával előrébb van az amerikai keleti partnál. Amikor az összehajtható telefonok megjelennek, az áraik a legtöbb országban valószínűleg megegyeznek a tavalyi modellek áraival. A tavalyi Samsung Galaxy Z Fold6 1899 dollár / 1799 font / 2749 ausztrál dollár volt, míg a Samsung Galaxy Z Flip6 1099.99 dollár / 1049 font / 1799 ausztrál dollár volt. Több forrás is információkat szivárogtatott ki a készülékek színeiről és specifikációs lehetőségeiről. A Galaxy Z Fold7 állítólag fekete, kék, korallvörös és ezüst színekben lesz kapható, 12GB vagy 16GB RAM-mal, és 256GB, 512GB vagy 1TB tárhellyel. Ami a Galaxy Z Flip7-et illeti, itt a fekete, kék és korallvörös színek várhatók. Specifikációk tekintetében 8GB vagy 12GB RAM-ra, valamint 128GB, 256GB vagy 512GB tárhelyre számíthatunk. Azonban eltérések vannak a források között, nem is beszélve attól, hogy a hardveres specifikációkat bárki hasonlóra jósolná, aki egy kicsit is figyelemmel követi a mobilpiacot mondjuk 2-3 évre visszamenőleg. Így mint mindig, várnunk kell a Samsung teljes megerősítésére, biztosat csak azután mondhatunk. Az elérhetőbb árú Galaxy Z Flip FE is említésre került. Ebben az esetben 8GB RAM-ot, valamint 128GB vagy 256GB tárhelyet kapunk, és a várható színek fekete vagy fehér. Ez a telefon valószínűleg a többi összehajtható készülékkel egy időben jelenik meg. Úgy tűnik, zsúfolt Samsung Unpacked esemény lesz júliusban, ahol a Samsung Galaxy Watch 8 és talán egy Samsung tri-fold is megjelenhet. Majd meglátjuk, mindenesetre addig még túl kell élnünk a jövő heti Apple bejelentést is.

