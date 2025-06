Több lesz a hirdetés az HBO Maxon és a Prime-on

Komoly szkepticizmus fogadta a havidíjas videószolgáltatások reklámok mutatásáért cserébe olcsóbb előfizetéseit. A kritikusaik azzal érveltek, hogy nem elég olcsóak a reklámmentes előfizetésekhez képest, a kínált megtakarításért cserébe nem éri meg bármennyi reklámot tolerálni bennük, gyakorlatilag értelmetlenek.

Ella Purnell a Fallout tévésorozatban

Fotó: JoJo Whilden / Prime Video

Ez óriási tévedésnek bizonyult, rendkívül népszerűvé váltak a reklámokkal olcsóbb előfizetések, a streamingcégek teljesen új közönséget szólítottak meg velük, üzletileg telitalálat volt a konstrukciók bevezetése. A sikerhez persze hozzájárult, hogy az efféle csomagok esetében nagyon visszafogottnak bizonyult a hirdetések hossza, eddig óránként olyan 4 perc volt az iparági sztenderd.

A hirdetéses csomagokra előfizetett ügyfelek most rossz hírt kaptak, a streamingcégek csendben megkezdték a reklámok mennyiségének növelését a csomagokban.

Elsőként az Amazon Prime Video lépett, az eddigire ráduplázva óránként 4-6 percre növelte a reklámszünetek hosszát. Most az HBO Max is csatlakozott hozzá, szintén legfeljebb 6 percre emelte a hirdetések óránkénti mennyiségét, plusz a saját gyártású műsorai esetében is mutatja azokat.

Kapcsolódó érdekességként hazánkban a kereskedelmi tévék reggel hat és éjfél között között óránként maximum 12 percnyi reklámot futtathatnak, azaz hozzájuk képest a streamingcégek a mostani emelések ellenére is fele annyi reklámmal bosszantják a nézőket. Sajnos a streamingcégek reklámokkal olcsóbb előfizetései hazánkban még mindig nem érhetőek el, így a magyarok vagy kifizetik a reklámmentes csomagjaik árát, vagy nem használják azokat.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!