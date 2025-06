Országszerte ingyenes laptopokra és képzésre pályázhatnak iskolák

A 4iG a Digitális Társadalomért Alapítvány kezdeményezésével nem csupán informatikai eszközöket ad az iskoláknak, hanem egy komplex, digitális szemléletformáló programot is. A „Digitális Esély” névre keresztelt pályázat keretében összesen 220 darab, digitális oktatásra optimalizált laptopot osztanak ki országszerte, az iskolák pedig legfeljebb 22 darabra pályázhatnak intézményenként. Az eszközök teljes körűen felújított, auditált gépek, amelyek már most is alkalmasak a Windows 11-re való átállásra, így nem ideiglenes, hanem hosszabb távra szóló megoldást kínálnak.

Laptopokat és tudást ad a 4iG: elindult a Digitális Esély Program.

Fotó: 4iG.hu

Fontos, hogy ezek az eszközök nem csupán egy újabb digitális dobozt jelentenek a tanteremben: a program célja az iskolai digitális kultúra fejlesztése, a tanárok és diákok digitális kompetenciáinak valódi megerősítése. A fókusz tehát az oktatásra és nem csupán az infrastruktúrára irányul.

A cél a digitális felzárkóztatás – országszerte

A program külön figyelmet fordít azokra az intézményekre, ahol a pedagógusok kiemelten fontosnak tartják a tanulók digitális készségeinek fejlesztését, de eddig kevés lehetőségük volt technológiai fejlesztésre. A 4iG célja, hogy azokban a közösségekben is javuljanak az esélyek, ahol a digitális hozzáférés nem magától értetődő.

Nem számít, hogy egy iskola városi vagy vidéki, kicsi vagy nagy: minden magyarországi köznevelési intézmény pályázhat. A program országos lefedettségű, a kiválasztásban pedig a szakmai elkötelezettség és a digitális nyitottság számít a legtöbbet. Informatikai végzettség nem szükséges – a kulcs a pedagógiai hozzáállás.

A laptopok mellé képzés is jár a tanítóknak és tanároknak

Az eszközökkel együtt a nyertes iskolák pedagógusai egy 30 órás, díjmentes online képzésen is részt vesznek, amelynek címe: „E-skola – IKT eszközök a tanórán”. A tananyag nem elméleti alapozást nyújt, hanem azonnal alkalmazható, gyakorlatias eszközöket ad a tanárok kezébe – például arra, hogyan lehet digitális szövegfeldolgozást vagy interaktív feladatokat beépíteni a napi oktatási gyakorlatba.