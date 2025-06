A Sony legutóbbi State of Play eseményén bemutatkozott a Marvel Tōkon: Fighting Souls, egy vadonatúj 4v4 tag-team verekedős játék, amelyet az Arc System Works fejleszt, a Guilty Gear és a Dragon Ball FighterZ mögött álló stúdió. A játék 2026-ban jelenik meg PlayStation 5-re és PC-re (Steam és Epic Games Store), és a Marvel-univerzum ikonikus hőseit és gonosztevőit hozza el egyedi anime-stílusú megjelenéssel és dinamikus játékmenettel.

Marvel Tōkon: Fighting Souls

Új irány a Marvel verekedős játékokban

A Marvel Tōkon: Fighting Souls szakít a korábbi Marvel vs. Capcom sorozat hagyományaival, és teljesen új megközelítést kínál. A játék 4v4 tag-team rendszerben zajlik, ahol a játékosok négy karakterből álló csapatokat állíthatnak össze, és dinamikusan válthatnak közöttük a harc során. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a játékosok különböző stratégiákat alkalmazzanak, és kihasználják a karakterek közötti szinergiákat.

A játék célja, hogy minden szintű játékos számára élvezetes legyen. A fejlesztők olyan irányítási rendszert alakítottak ki, amely lehetővé teszi, hogy akár egyszerű gombkombinációkkal is látványos mozdulatokat hajtsanak végre a játékosok, miközben a haladó játékosok számára is mély és összetett játékmenetet kínál.

Ikonikus karakterek új köntösben

A Marvel Tōkon: Fighting Souls számos ismert Marvel-karaktert vonultat fel, köztük Vasembert, Amerika Kapitányt, Pókembert, Doktor Doomot, Stormot, Ms. Marvelt, Star-Lordot és a Robbie Reyes-féle Ghost Ridert. A karakterek megjelenése és mozgása az Arc System Works jellegzetes anime-stílusában készült, amely új és friss megközelítést ad a jól ismert hősöknek és gonosztevőknek.

A játék pályái is különlegesek: több szakaszból állnak, és átmenetekkel rendelkeznek, amelyek nemcsak látványosak, hanem stratégiai szerepet is játszanak a harc során. A pályák tele vannak easter eggekkel és utalásokkal a Marvel-univerzumra, így a rajongók számára is izgalmas felfedezéseket kínálnak.

A Marvel Tōkon: Fighting Souls a Marvel verekedős játékok új korszakát indítja el, és izgalmas lehetőségeket kínál mind a kezdő, mind a tapasztalt játékosok számára. A játék 2026-ban érkezik PlayStation 5-re és PC-re.